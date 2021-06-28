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Почти 850 нарушений чистоты устранены вдоль магистралей Подмосковья
Почти 850 нарушений чистоты устранены вдоль магистралей Подмосковья - РИА Новости, 28.06.2021
Почти 850 нарушений чистоты устранены вдоль магистралей Подмосковья
Почти 850 нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:00
2021-06-28T13:00
2021-06-28T13:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Почти 850 нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосоквья."С начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области вдоль вылетных магистралей Подмосковья приведены в порядок 120 остановочных павильонов и 286 различных объектов на территориях, прилегающим к объектам в полосах отвода дорог; 30 объектов электросетевого хозяйства, 32 ограждение, 10 объектов рекламы, 8 барьерных ограждений и шумозащитных экранов, 21 фасад зданий. Демонтировано 98 средств размещения информации", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.По его словам наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе – 299.За последнюю неделю в Подмосковье устранено 38 нарушений на объектах, расположенных вдоль подмосковных трасс.
https://ria.ru/20210625/gazifikatsiya-1738656240.html
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госадмтехнадзор московской области, московская область (подмосковье), общество