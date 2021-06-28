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В Праге создадут представительство белорусской оппозиции
В Праге создадут представительство белорусской оппозиции - РИА Новости, 28.06.2021
В Праге создадут представительство белорусской оппозиции
На заседании чешского кабмина с участием президента страны Милоша Земана в понедельник было принято решение о начале подготовки к созданию в Праге, по примеру... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T19:47
2021-06-28T19:47
якуб кулганек
чехия
белоруссия
прага
в мире
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ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. На заседании чешского кабмина с участием президента страны Милоша Земана в понедельник было принято решение о начале подготовки к созданию в Праге, по примеру Литвы, представительства белорусской оппозиции, сообщил в Twitter глава МИД республики Якуб Кулганек.Земан во время встречи с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая в начале июня посетила Прагу, выступил с предложением об открытии в чешской столице представительства белорусской оппозиции. Во время пребывания в Праге Тихановская была также принята руководителями обеих палат чешского парламента, премьером Андреем Бабишем и главой МИД Кулганеком.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, связанных с действующими властями республики. Позднее эти санкции были расширены.
https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738930882.html
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якуб кулганек, чехия, белоруссия, прага, в мире
В Праге создадут представительство белорусской оппозиции
19:47 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

МИД Чехии заявил, что в Праге создадут представительство белорусской оппозиции

Читать ria.ru в
ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. На заседании чешского кабмина с участием президента страны Милоша Земана в понедельник было принято решение о начале подготовки к созданию в Праге, по примеру Литвы, представительства белорусской оппозиции, сообщил в Twitter глава МИД республики Якуб Кулганек.
"Сегодня на заседании правительства с участием президента республики Милоша Земана мы договорились о подготовке к созданию представительства белорусской оппозиции в Праге - по образцу Литвы. Белорусская оппозиция имеет и будет иметь однозначную поддержку Чехии", - написал глава МИД.
Земан во время встречи с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая в начале июня посетила Прагу, выступил с предложением об открытии в чешской столице представительства белорусской оппозиции. Во время пребывания в Праге Тихановская была также принята руководителями обеих палат чешского парламента, премьером Андреем Бабишем и главой МИД Кулганеком.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, связанных с действующими властями республики. Позднее эти санкции были расширены.
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