В Праге создадут представительство белорусской оппозиции
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
МИД Чехии заявил, что в Праге создадут представительство белорусской оппозиции
ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. На заседании чешского кабмина с участием президента страны Милоша Земана в понедельник было принято решение о начале подготовки к созданию в Праге, по примеру Литвы, представительства белорусской оппозиции, сообщил в Twitter глава МИД республики Якуб Кулганек.
"Сегодня на заседании правительства с участием президента республики Милоша Земана мы договорились о подготовке к созданию представительства белорусской оппозиции в Праге - по образцу Литвы. Белорусская оппозиция имеет и будет иметь однозначную поддержку Чехии", - написал глава МИД.
Земан во время встречи с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая в начале июня посетила Прагу, выступил с предложением об открытии в чешской столице представительства белорусской оппозиции. Во время пребывания в Праге Тихановская была также принята руководителями обеих палат чешского парламента, премьером Андреем Бабишем и главой МИД Кулганеком.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, связанных с действующими властями республики. Позднее эти санкции были расширены.