https://ria.ru/20210628/beslan-1738859796.html

Правительство выделит средства на центр профилактики терроризма в Беслане

Правительство выделит средства на центр профилактики терроризма в Беслане - РИА Новости, 28.06.2021

Правительство выделит средства на центр профилактики терроризма в Беслане

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил направить из федерального бюджета 75 миллионов рублей на создание международного центра профилактики терроризма в РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T10:24

2021-06-28T10:24

2021-06-28T10:26

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

правительство рф

беслан

ставропольский край

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил направить из федерального бюджета 75 миллионов рублей на создание международного центра профилактики терроризма в Беслане, сообщает пресс-служба правительства.Глава кабмина ранее поддержал предложение создать центр патриотического воспитания и профилактики терроризма на базе школы №1 в Беслане, где в 2004 году террористы захватили в заложники более 1 200 человек. На встрече с Мишустиным в рамках его рабочей поездки в Пятигорск врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло говорил, что власти готовы создать такой центр и уже выделили на это порядка 30 миллионов рублей из своих средств. Он отметил, что объект можно сдать до конца 2022 года, если правительство поможет региону с финансированием."Минэкономразвития, Минкультуры и Минфин должны направить до 75 миллионов рублей на создание международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма в Беслане", - говорится в сообщении.Кроме того, Минтрансу и Минфину поручено подготовить проект решения о выделении 80,5 миллиона рублей на реконструкцию улично-дорожной сети в Беслане."Минэкономразвития и Минфину следует предусмотреть 530,3 миллиона рублей на завершение реконструкции проспекта Ленина в Кисловодске. Те же министерства должны направить 21,1 миллиона рублей на расчистку от селей сооружений на реке Герхожан-Су (КБР), 48,2 миллиона рублей – на завершение строительства селелавинозащитных сооружений в районе Приэльбрусья", - добавляется в сообщении.Помимо этого, с целью сохранения лечебных ресурсов озера Большой Тамбукан ФМБА, Минздраву, Минэкономразвития и Минфину поручено вместе с администрацией Ставропольского края разработать спецплан мероприятий и представить предложения по его финансированию."Все вышеперечисленные поручения должны быть выполнены до 30 июля", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210615/beslan-1737113187.html

беслан

ставропольский край

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михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, беслан, ставропольский край