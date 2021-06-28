Правительство выделит средства на центр профилактики терроризма в Беслане
10:24 28.06.2021 (обновлено: 10:26 28.06.2021)
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкАкция памяти, посвященная восьмой годовщине теракта в Беслане
Правительство выделит 75 миллионов рублей на создание центра профилактики терроризма в Беслане
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил направить из федерального бюджета 75 миллионов рублей на создание международного центра профилактики терроризма в Беслане, сообщает пресс-служба правительства.
Глава кабмина ранее поддержал предложение создать центр патриотического воспитания и профилактики терроризма на базе школы №1 в Беслане, где в 2004 году террористы захватили в заложники более 1 200 человек. На встрече с Мишустиным в рамках его рабочей поездки в Пятигорск врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло говорил, что власти готовы создать такой центр и уже выделили на это порядка 30 миллионов рублей из своих средств. Он отметил, что объект можно сдать до конца 2022 года, если правительство поможет региону с финансированием.
"Минэкономразвития, Минкультуры и Минфин должны направить до 75 миллионов рублей на создание международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма в Беслане", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минтрансу и Минфину поручено подготовить проект решения о выделении 80,5 миллиона рублей на реконструкцию улично-дорожной сети в Беслане.
"Минэкономразвития и Минфину следует предусмотреть 530,3 миллиона рублей на завершение реконструкции проспекта Ленина в Кисловодске. Те же министерства должны направить 21,1 миллиона рублей на расчистку от селей сооружений на реке Герхожан-Су (КБР), 48,2 миллиона рублей – на завершение строительства селелавинозащитных сооружений в районе Приэльбрусья", - добавляется в сообщении.
Помимо этого, с целью сохранения лечебных ресурсов озера Большой Тамбукан ФМБА, Минздраву, Минэкономразвития и Минфину поручено вместе с администрацией Ставропольского края разработать спецплан мероприятий и представить предложения по его финансированию.
"Все вышеперечисленные поручения должны быть выполнены до 30 июля", - добавляется в сообщении.