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Правительство выделит средства на центр профилактики терроризма в Беслане
Правительство выделит средства на центр профилактики терроризма в Беслане - РИА Новости, 28.06.2021
Правительство выделит средства на центр профилактики терроризма в Беслане
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил направить из федерального бюджета 75 миллионов рублей на создание международного центра профилактики терроризма в РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T10:24
2021-06-28T10:26
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
беслан
ставропольский край
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил направить из федерального бюджета 75 миллионов рублей на создание международного центра профилактики терроризма в Беслане, сообщает пресс-служба правительства.Глава кабмина ранее поддержал предложение создать центр патриотического воспитания и профилактики терроризма на базе школы №1 в Беслане, где в 2004 году террористы захватили в заложники более 1 200 человек. На встрече с Мишустиным в рамках его рабочей поездки в Пятигорск врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло говорил, что власти готовы создать такой центр и уже выделили на это порядка 30 миллионов рублей из своих средств. Он отметил, что объект можно сдать до конца 2022 года, если правительство поможет региону с финансированием."Минэкономразвития, Минкультуры и Минфин должны направить до 75 миллионов рублей на создание международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма в Беслане", - говорится в сообщении.Кроме того, Минтрансу и Минфину поручено подготовить проект решения о выделении 80,5 миллиона рублей на реконструкцию улично-дорожной сети в Беслане."Минэкономразвития и Минфину следует предусмотреть 530,3 миллиона рублей на завершение реконструкции проспекта Ленина в Кисловодске. Те же министерства должны направить 21,1 миллиона рублей на расчистку от селей сооружений на реке Герхожан-Су (КБР), 48,2 миллиона рублей – на завершение строительства селелавинозащитных сооружений в районе Приэльбрусья", - добавляется в сообщении.Помимо этого, с целью сохранения лечебных ресурсов озера Большой Тамбукан ФМБА, Минздраву, Минэкономразвития и Минфину поручено вместе с администрацией Ставропольского края разработать спецплан мероприятий и представить предложения по его финансированию."Все вышеперечисленные поручения должны быть выполнены до 30 июля", - добавляется в сообщении.
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михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, беслан, ставропольский край
Правительство выделит средства на центр профилактики терроризма в Беслане
10:24 28.06.2021 (обновлено: 10:26 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкАкция памяти, посвященная восьмой годовщине теракта в Беслане
Акция памяти, посвященная восьмой годовщине теракта в Беслане - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Правительство выделит 75 миллионов рублей на создание центра профилактики терроризма в Беслане

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил направить из федерального бюджета 75 миллионов рублей на создание международного центра профилактики терроризма в Беслане, сообщает пресс-служба правительства.
Глава кабмина ранее поддержал предложение создать центр патриотического воспитания и профилактики терроризма на базе школы №1 в Беслане, где в 2004 году террористы захватили в заложники более 1 200 человек. На встрече с Мишустиным в рамках его рабочей поездки в Пятигорск врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло говорил, что власти готовы создать такой центр и уже выделили на это порядка 30 миллионов рублей из своих средств. Он отметил, что объект можно сдать до конца 2022 года, если правительство поможет региону с финансированием.
"Минэкономразвития, Минкультуры и Минфин должны направить до 75 миллионов рублей на создание международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма в Беслане", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минтрансу и Минфину поручено подготовить проект решения о выделении 80,5 миллиона рублей на реконструкцию улично-дорожной сети в Беслане.
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"Минэкономразвития и Минфину следует предусмотреть 530,3 миллиона рублей на завершение реконструкции проспекта Ленина в Кисловодске. Те же министерства должны направить 21,1 миллиона рублей на расчистку от селей сооружений на реке Герхожан-Су (КБР), 48,2 миллиона рублей – на завершение строительства селелавинозащитных сооружений в районе Приэльбрусья", - добавляется в сообщении.
Помимо этого, с целью сохранения лечебных ресурсов озера Большой Тамбукан ФМБА, Минздраву, Минэкономразвития и Минфину поручено вместе с администрацией Ставропольского края разработать спецплан мероприятий и представить предложения по его финансированию.
"Все вышеперечисленные поручения должны быть выполнены до 30 июля", - добавляется в сообщении.
 
Михаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Правительство РФБесланСтавропольский край
 
 
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