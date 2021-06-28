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Белоруссия в ответ на санкции запретила въезд представителям евроструктур
Белоруссия в ответ на санкции запретила въезд представителям евроструктур - РИА Новости, 28.06.2021
Белоруссия в ответ на санкции запретила въезд представителям евроструктур
Белоруссия в ответ на санкции Евросоюза запрещает въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали введению ограничительных мер,... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:06
2021-06-28T17:06
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
александр лукашенко
евросоюз
мид белоруссии
белоруссия
вильнюс
сша
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия в ответ на санкции Евросоюза запрещает въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали введению ограничительных мер, заявил в понедельник МИД республики."В ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер. Белорусская сторона продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера", - говорится в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством.При этом в МИД надеются, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают "ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода" в отношениях с Минском."Предложения белорусской стороны о развитии диалога, взаимодействия и сотрудничества с Европейским союзом на основе принципов равноправия и взаимного уважения остаются в силе", - подчеркивается в заявлении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, в пятницу вступили в силу экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии. МИД Белоруссии на это заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС.
https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738931096.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, вильнюс, сша, в мире
Белоруссия в ответ на санкции запретила въезд представителям евроструктур
17:06 28.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВход в здание МИД Белоруссии в Минске
Вход в здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белоруссия запретила въезд представителям евроструктур, которые содействовали введению санкций

Читать ria.ru в
МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия в ответ на санкции Евросоюза запрещает въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали введению ограничительных мер, заявил в понедельник МИД республики.
"В ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер. Белорусская сторона продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера", - говорится в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством.
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При этом в МИД надеются, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают "ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода" в отношениях с Минском.
"Предложения белорусской стороны о развитии диалога, взаимодействия и сотрудничества с Европейским союзом на основе принципов равноправия и взаимного уважения остаются в силе", - подчеркивается в заявлении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, в пятницу вступили в силу экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии. МИД Белоруссии на это заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС.
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМИД БелоруссииБелоруссияВильнюсСШАВ мире
 
 
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