https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738930882.html

Белоруссия приостановит участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"

Белоруссия приостановит участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" - РИА Новости, 28.06.2021

Белоруссия приостановит участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"

Белоруссия приняла решение приостановить свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", говорится в заявлении пресс-службы МИД республики. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:52

2021-06-28T16:52

2021-06-28T17:34

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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия приняла решение приостановить свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", говорится в заявлении пресс-службы МИД республики.Ранее в пресс-службе сообщили, что в связи с введенными Европейским союзом санкциями в отношении Белоруссии в понедельник в министерство иностранных дел республики был вызван глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель."Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия (со стороны ЕС – ред.), угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам", - говорится в заявлении.Там, в частности, подчёркивается, что "Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"."Восточное партнерство" - проект ЕС, направленный на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В ноябре прошлого года на фоне ухудшения отношений с ЕС министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" из-за политизированного подхода партнеров. В мае в связи с расширением санкций против Минска он отмечал, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в "Восточном партнерстве".Белоруссия начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом, говорится в заявлении пресс-службы МИД республики.Ранее в пресс-службе сообщили, что в связи с введенными Европейским союзом санкциями в отношении Белоруссии в понедельник в министерство иностранных дел республики был вызван глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель. Дипломату доведена информация о конкретных шагах Минска в рамках реагирования на действия со стороны ЕС.Согласно ему, в Белоруссии с глубоким сожалением констатируют, что "вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью".В январе 2020 года Минск и Брюссель подписали пакет соглашений об упрощении визового режима, а также о реадмиссии лиц, пребывающих на территории ЕС и Белоруссии без разрешения. Консультации по проектам проводились с 2014 года. Оба соглашения вступили в силу с 1 июля 2020 года.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, в пятницу вступили в силу экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии. На прошлой неделе МИД Белоруссии на это заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС.

https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738933205.html

https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738553273.html

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евросоюз, минск, белоруссия, в мире