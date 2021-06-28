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https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738930303.html
Посла ЕС в Белоруссии вызвали в МИД из-за европейских санкций
Посла ЕС в Белоруссии вызвали в МИД из-за европейских санкций - РИА Новости, 28.06.2021
Посла ЕС в Белоруссии вызвали в МИД из-за европейских санкций
Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель был вызван в белорусский МИД в связи с введением против официального Минска европейских санкций, сообщило в... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:49
2021-06-28T17:54
роман протасевич
ryanair
александр лукашенко
вильнюс
сша
минск
евросоюз
мид белоруссии
белоруссия
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель был вызван в белорусский МИД в связи с введением против официального Минска европейских санкций, сообщило в понедельник белорусское внешнеполитическое ведомство."В связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси сегодня в министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы МИД.Подчеркивается, что "в ходе встречи послу Европейского союза была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, в пятницу вступили в силу экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии. На прошлой неделе МИД Белоруссии на это заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС.
https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738930882.html
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роман протасевич, ryanair, александр лукашенко, вильнюс, сша, минск, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире
Посла ЕС в Белоруссии вызвали в МИД из-за европейских санкций
16:49 28.06.2021 (обновлено: 17:54 28.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИД Белоруссии вызвал главу представительства ЕС в республике Дирка Шубеля

Читать ria.ru в
МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель был вызван в белорусский МИД в связи с введением против официального Минска европейских санкций, сообщило в понедельник белорусское внешнеполитическое ведомство.
"В связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси сегодня в министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы МИД.
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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Подчеркивается, что "в ходе встречи послу Европейского союза была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, в пятницу вступили в силу экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии. На прошлой неделе МИД Белоруссии на это заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС.
Вход в здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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