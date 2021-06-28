https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738930303.html

Посла ЕС в Белоруссии вызвали в МИД из-за европейских санкций

Посла ЕС в Белоруссии вызвали в МИД из-за европейских санкций - РИА Новости, 28.06.2021

Посла ЕС в Белоруссии вызвали в МИД из-за европейских санкций

Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель был вызван в белорусский МИД в связи с введением против официального Минска европейских санкций, сообщило в... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:49

2021-06-28T16:49

2021-06-28T17:54

роман протасевич

ryanair

александр лукашенко

вильнюс

сша

минск

евросоюз

мид белоруссии

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388344_0:78:3139:1844_1920x0_80_0_0_eb846eac37e5cd4fb60b4cca4ff1274c.jpg

МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель был вызван в белорусский МИД в связи с введением против официального Минска европейских санкций, сообщило в понедельник белорусское внешнеполитическое ведомство."В связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси сегодня в министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы МИД.Подчеркивается, что "в ходе встречи послу Европейского союза была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, в пятницу вступили в силу экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии. На прошлой неделе МИД Белоруссии на это заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС.

https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738930882.html

https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738933205.html

вильнюс

сша

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман протасевич, ryanair, александр лукашенко, вильнюс, сша, минск, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире