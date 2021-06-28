РБК: первая российская авиакомпания прекратила полеты над Белоруссией
16:20 28.06.2021 (обновлено: 16:52 28.06.2021)
РБК: российская грузовая авиакомпания перестала использовать воздушное пространство Белоруссии
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российская авиагрузовая группа "Волга-Днепр" начала совершать полеты в обход Белоруссии, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.
По информации СМИ, частная компания, принадлежащая Алексею Исайкину, перестала пользоваться воздушным пространством республики с 22 июня: теперь ее самолеты летают через страны Прибалтики. Представитель группы подтвердил, что "Волга-Днепр" на время приняла такое решение, поскольку головная структура крупнейшего российского авиаперевозчика грузов зарегистрирована в Нидерландах. Организация следует предписанию британских властей, запретивших сотрудничать с провайдером аэронавигационных услуг "Белаэронавигация".
Подтверждения этой информации от ведомств пока нет.
В начале июня страны Евросоюза и некоторые другие государства запретили своим авиакомпаниям летать над Белоруссией. Помимо этого, белорусским самолетам нельзя использовать воздушное пространство ЕС и совершать посадки в аэропортах стран — членов интеграционного объединения.
Эти меры согласовали после того, как летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков.
Западные страны раскритиковали произошедшее и заявили, что самолет вынудили совершить посадку, они готовят новые санкции в отношении Белоруссии. В Минске, в свою очередь, утверждают, что никакого принуждения не было, и представили расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.