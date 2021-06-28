https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738924922.html

РБК: первая российская авиакомпания прекратила полеты над Белоруссией

РБК: первая российская авиакомпания прекратила полеты над Белоруссией - РИА Новости, 28.06.2021

РБК: первая российская авиакомпания прекратила полеты над Белоруссией

Российская авиагрузовая группа "Волга-Днепр" начала совершать полеты в обход Белоруссии, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:20

2021-06-28T16:20

2021-06-28T16:52

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

ryanair

flightradar24

евросоюз

минск

белоруссия

вильнюс

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российская авиагрузовая группа "Волга-Днепр" начала совершать полеты в обход Белоруссии, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.По информации СМИ, частная компания, принадлежащая Алексею Исайкину, перестала пользоваться воздушным пространством республики с 22 июня: теперь ее самолеты летают через страны Прибалтики. Представитель группы подтвердил, что "Волга-Днепр" на время приняла такое решение, поскольку головная структура крупнейшего российского авиаперевозчика грузов зарегистрирована в Нидерландах. Организация следует предписанию британских властей, запретивших сотрудничать с провайдером аэронавигационных услуг "Белаэронавигация".Подтверждения этой информации от ведомств пока нет.В начале июня страны Евросоюза и некоторые другие государства запретили своим авиакомпаниям летать над Белоруссией. Помимо этого, белорусским самолетам нельзя использовать воздушное пространство ЕС и совершать посадки в аэропортах стран — членов интеграционного объединения.Эти меры согласовали после того, как летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков.Западные страны раскритиковали произошедшее и заявили, что самолет вынудили совершить посадку, они готовят новые санкции в отношении Белоруссии. В Минске, в свою очередь, утверждают, что никакого принуждения не было, и представили расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/belorussiya-1738460734.html

https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738658168.html

россия

минск

белоруссия

вильнюс

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, flightradar24, евросоюз, минск, белоруссия, вильнюс