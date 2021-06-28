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РБК: первая российская авиакомпания прекратила полеты над Белоруссией
РБК: первая российская авиакомпания прекратила полеты над Белоруссией - РИА Новости, 28.06.2021
РБК: первая российская авиакомпания прекратила полеты над Белоруссией
Российская авиагрузовая группа "Волга-Днепр" начала совершать полеты в обход Белоруссии, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:20
2021-06-28T16:52
задержание основателя telegram-канала nexta
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белоруссия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российская авиагрузовая группа "Волга-Днепр" начала совершать полеты в обход Белоруссии, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.По информации СМИ, частная компания, принадлежащая Алексею Исайкину, перестала пользоваться воздушным пространством республики с 22 июня: теперь ее самолеты летают через страны Прибалтики. Представитель группы подтвердил, что "Волга-Днепр" на время приняла такое решение, поскольку головная структура крупнейшего российского авиаперевозчика грузов зарегистрирована в Нидерландах. Организация следует предписанию британских властей, запретивших сотрудничать с провайдером аэронавигационных услуг "Белаэронавигация".Подтверждения этой информации от ведомств пока нет.В начале июня страны Евросоюза и некоторые другие государства запретили своим авиакомпаниям летать над Белоруссией. Помимо этого, белорусским самолетам нельзя использовать воздушное пространство ЕС и совершать посадки в аэропортах стран — членов интеграционного объединения.Эти меры согласовали после того, как летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков.Западные страны раскритиковали произошедшее и заявили, что самолет вынудили совершить посадку, они готовят новые санкции в отношении Белоруссии. В Минске, в свою очередь, утверждают, что никакого принуждения не было, и представили расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210624/belorussiya-1738460734.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, flightradar24, евросоюз, минск, белоруссия, вильнюс
РБК: первая российская авиакомпания прекратила полеты над Белоруссией
16:20 28.06.2021 (обновлено: 16:52 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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РБК: российская грузовая авиакомпания перестала использовать воздушное пространство Белоруссии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российская авиагрузовая группа "Волга-Днепр" начала совершать полеты в обход Белоруссии, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.
По информации СМИ, частная компания, принадлежащая Алексею Исайкину, перестала пользоваться воздушным пространством республики с 22 июня: теперь ее самолеты летают через страны Прибалтики. Представитель группы подтвердил, что "Волга-Днепр" на время приняла такое решение, поскольку головная структура крупнейшего российского авиаперевозчика грузов зарегистрирована в Нидерландах. Организация следует предписанию британских властей, запретивших сотрудничать с провайдером аэронавигационных услуг "Белаэронавигация".
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Подтверждения этой информации от ведомств пока нет.
В начале июня страны Евросоюза и некоторые другие государства запретили своим авиакомпаниям летать над Белоруссией. Помимо этого, белорусским самолетам нельзя использовать воздушное пространство ЕС и совершать посадки в аэропортах стран — членов интеграционного объединения.
Эти меры согласовали после того, как летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков.
Западные страны раскритиковали произошедшее и заявили, что самолет вынудили совершить посадку, они готовят новые санкции в отношении Белоруссии. В Минске, в свою очередь, утверждают, что никакого принуждения не было, и представили расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.
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