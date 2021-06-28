https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738922056.html

Фадеев считает, что высылка Сапеги в Россию станет актом гуманизма

Фадеев считает, что высылка Сапеги в Россию станет актом гуманизма - РИА Новости, 28.06.2021

Фадеев считает, что высылка Сапеги в Россию станет актом гуманизма

Высылка Софьи Сапеги в Россию станет актом гуманизм со стороны белорусских властей, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:06

2021-06-28T16:06

2021-06-28T16:06

софия сапега

роман протасевич

россия

валерий фадеев

следственный комитет россии (ск рф)

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Высылка Софьи Сапеги в Россию станет актом гуманизм со стороны белорусских властей, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев."Нужно понимать, что в аналогичных случаях могут быть приняты такие меры, как административная высылка или административное выдворение. Между странами – дружеские отношения, поэтому такая высылка могла бы стать актом проявления гуманизма в отношении девушки. Но решение может быть принято только в Минске", – сказал Фадеев.По его словам, повлиять на это не может ни СПЧ, ни кто-либо другой в России. Все зависит от позиции белорусской стороны. Но в целом Фадеев считает, что шанс на успех имеется. Он приветствовал решение белорусской стороны перевести Сапегу под домашний арест."Несмотря ни на что, мы будем делать все от нас зависящее для того, чтобы Софья вернулась в Россию", – подытожил Фадеев.Ранее СК Белоруссии сообщил, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и задержанная вместе с ним в минском аэропорту россиянка Софья Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест. Посольство РФ в Минске также подтвердило РИА Новости перевод россиянки Сапеги под домашний арест и отметило, что решается вопрос ее посещения дипломатами.

https://ria.ru/20210625/protasevich-1738612596.html

https://ria.ru/20210625/sapega-1738642145.html

россия

белоруссия

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софия сапега, роман протасевич, россия, валерий фадеев, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, в мире