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В Балашихе около 15 тысяч человек остались без электричества после ливня
В Балашихе около 15 тысяч человек остались без электричества после ливня - РИА Новости, 28.06.2021
В Балашихе около 15 тысяч человек остались без электричества после ливня
Около 15 тыс человек в подмосковной Балашихе остались без электричества, идут восстановительные работы, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:00
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россия
московская область (подмосковье)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
балашиха
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Около 15 тыс человек в подмосковной Балашихе остались без электричества, идут восстановительные работы, сообщает Минэнерго РФ."Энергетики ведут восстановительные работы в Московской области. Около 15 000 человек в Балашихе остались без электроснабжения из-за отключения оборудования", - говорится в сообщении.
россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье), министерство энергетики рф (минэнерго россии), балашиха, общество
В Балашихе около 15 тысяч человек остались без электричества после ливня
15:00 28.06.2021 (обновлено: 15:05 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в Москве во время дождя
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

В Балашихе около 15 тысяч человек остались без электричества после ливня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Около 15 тыс человек в подмосковной Балашихе остались без электричества, идут восстановительные работы, сообщает Минэнерго РФ.
"Энергетики ведут восстановительные работы в Московской области. Около 15 000 человек в Балашихе остались без электроснабжения из-за отключения оборудования", - говорится в сообщении.
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)БалашихаОбщество
 
 
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