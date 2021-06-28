https://ria.ru/20210628/balashikha-1738909756.html

В Балашихе около 15 тысяч человек остались без электричества после ливня

В Балашихе около 15 тысяч человек остались без электричества после ливня - РИА Новости, 28.06.2021

В Балашихе около 15 тысяч человек остались без электричества после ливня

Около 15 тыс человек в подмосковной Балашихе остались без электричества, идут восстановительные работы, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:00

2021-06-28T15:00

2021-06-28T15:05

россия

московская область (подмосковье)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

балашиха

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738907216_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_328adb3e9a5cd9782a65663ac00a3386.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Около 15 тыс человек в подмосковной Балашихе остались без электричества, идут восстановительные работы, сообщает Минэнерго РФ."Энергетики ведут восстановительные работы в Московской области. Около 15 000 человек в Балашихе остались без электроснабжения из-за отключения оборудования", - говорится в сообщении.

россия

московская область (подмосковье)

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), министерство энергетики рф (минэнерго россии), балашиха, общество