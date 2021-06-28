США нанесли авиаудары по объектам на границе Ирака и Сирии
02:02 28.06.2021 (обновлено: 07:16 28.06.2021)
США нанесли авиаудары по объектам проиранских повстанцев на границе Ирака и Сирии
"По указанию президента (Джо. — Прим. ред.) Байдена вооруженные силы США этим вечером нанесли оборонительные высокоточные воздушные удары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном группами повстанцев в иракско-сирийском пограничном регионе. Были выбраны эти цели, поскольку эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на персонал и объекты США в Ираке", — сообщили в американском минобороны.
США ударили по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке. Эти места, как утверждает Пентагон, использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ополчение "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".
"Президент Байден ясно дал понять, что будет действовать для защиты служащих США. Учитывая продолжающуюся серию атак поддерживаемых Ираном группировок, нацеленных на интересы США в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных акциях для предотвращения и сдерживания таких атак ... Соединенные Штаты предприняли необходимые, уместные и намеренные действия, направленные на ограничение риска эскалации, но также и для того, чтобы послать ясный и недвусмысленный сигнал в целях сдерживания", — добавили в минобороны США.
Кроме того, в Пентагоне заявили, что американская сторона действовала в соответствии со "своим правом на самооборону", чтобы устранить угрозы. Ведомство утверждает, что удары "в соответствующей мере ограничены по масштабу".
Как сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya, в результате авиатаки, предположительно, погиб один ребенок, еще три человека пострадали. В беседе с РИА Новости представитель Пентагона коммандер Джессика Макналти заявила, что у нее нет никаких комментариев по поводу сообщения СМИ.
По информации New York Times целью авиаударов в САР были объекты, преимущественно использовавшиеся для материально-технического обеспечения. Помимо этого, пишет газета, ВВС США уничтожили базу для запуска беспилотников проиранских ополченцев и Ираке.