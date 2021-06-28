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США нанесли авиаудары по объектам на границе Ирака и Сирии
США нанесли авиаудары по объектам на границе Ирака и Сирии - РИА Новости, 28.06.2021
США нанесли авиаудары по объектам на границе Ирака и Сирии
США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, говорится в заявлении,... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T02:02
2021-06-28T07:16
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, говорится в заявлении, размещенном на сайте Пентагона."По указанию президента (Джо. — Прим. ред.) Байдена вооруженные силы США этим вечером нанесли оборонительные высокоточные воздушные удары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном группами повстанцев в иракско-сирийском пограничном регионе. Были выбраны эти цели, поскольку эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на персонал и объекты США в Ираке", — сообщили в американском минобороны.США ударили по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке. Эти места, как утверждает Пентагон, использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ополчение "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".Кроме того, в Пентагоне заявили, что американская сторона действовала в соответствии со "своим правом на самооборону", чтобы устранить угрозы. Ведомство утверждает, что удары "в соответствующей мере ограничены по масштабу".Как сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya, в результате авиатаки, предположительно, погиб один ребенок, еще три человека пострадали. В беседе с РИА Новости представитель Пентагона коммандер Джессика Макналти заявила, что у нее нет никаких комментариев по поводу сообщения СМИ.По информации New York Times целью авиаударов в САР были объекты, преимущественно использовавшиеся для материально-технического обеспечения. Помимо этого, пишет газета, ВВС США уничтожили базу для запуска беспилотников проиранских ополченцев и Ираке.
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вашингтон, хезболла, сша, ввс сша, министерство обороны сша, ирак, сирия, иран, в мире
США нанесли авиаудары по объектам на границе Ирака и Сирии
02:02 28.06.2021 (обновлено: 07:16 28.06.2021)
 
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez

США нанесли авиаудары по объектам проиранских повстанцев на границе Ирака и Сирии

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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, говорится в заявлении, размещенном на сайте Пентагона.
"По указанию президента (Джо. — Прим. ред.) Байдена вооруженные силы США этим вечером нанесли оборонительные высокоточные воздушные удары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном группами повстанцев в иракско-сирийском пограничном регионе. Были выбраны эти цели, поскольку эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на персонал и объекты США в Ираке", — сообщили в американском минобороны.
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США ударили по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке. Эти места, как утверждает Пентагон, использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ополчение "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".
"Президент Байден ясно дал понять, что будет действовать для защиты служащих США. Учитывая продолжающуюся серию атак поддерживаемых Ираном группировок, нацеленных на интересы США в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных акциях для предотвращения и сдерживания таких атак ... Соединенные Штаты предприняли необходимые, уместные и намеренные действия, направленные на ограничение риска эскалации, но также и для того, чтобы послать ясный и недвусмысленный сигнал в целях сдерживания", — добавили в минобороны США.
Кроме того, в Пентагоне заявили, что американская сторона действовала в соответствии со "своим правом на самооборону", чтобы устранить угрозы. Ведомство утверждает, что удары "в соответствующей мере ограничены по масштабу".
Как сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya, в результате авиатаки, предположительно, погиб один ребенок, еще три человека пострадали. В беседе с РИА Новости представитель Пентагона коммандер Джессика Макналти заявила, что у нее нет никаких комментариев по поводу сообщения СМИ.
По информации New York Times целью авиаударов в САР были объекты, преимущественно использовавшиеся для материально-технического обеспечения. Помимо этого, пишет газета, ВВС США уничтожили базу для запуска беспилотников проиранских ополченцев и Ираке.
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