https://ria.ru/20210628/anapa-1738913705.html
Полиция не подтвердила сообщения о еде с червями в анапском лагере
Полиция не подтвердила сообщения о еде с червями в анапском лагере - РИА Новости, 28.06.2021
Полиция не подтвердила сообщения о еде с червями в анапском лагере
Проверка не подтвердила данные СМИ о ненадлежащей организации питания воспитанников детского лагеря в Анапе, которым якобы давали еду с червями, а также их... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:19
2021-06-28T15:19
2021-06-28T15:19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анапа
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737701836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98567788dc5d6ac47b85c0500853cf27.jpg
КРАСНОДАР, 28 июн – РИА Новости. Проверка не подтвердила данные СМИ о ненадлежащей организации питания воспитанников детского лагеря в Анапе, которым якобы давали еду с червями, а также их запугивании изолятором, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.На минувшей неделей в местных СМИ появилась информация о том, что в анапском лагере "Жемчужина России" школьники стали массово жаловаться родителям на еду: якобы в еде попадались личинки насекомых, а котлеты были непрожаренными. Также сообщалось о жалобах детей на условия проживания. В понедельник картину дополнили жалобы девочки из Екатеринбурга, которую якобы угрожали переместить в изолятор без необходимости."Сообщений, заявлений в дежурную часть не поступало, однако по выявленной информации в сети интернет было назначено проведение проверки сотрудниками ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних – ред.). В ходе проверки указанные в публикациях факты не подтвердилась", - сообщили агентству в пресс-службе ГУМВД.Пресс-служба администрации Анапы, комментируя ситуацию, сослалась на данные руководства лагеря, согласно ним на территории была организована проверка прокуратуры и Роспотребнадзора, специалисты которого уже взяли необходимые пробы на исследование.
https://ria.ru/20210622/vozhataya-1738024162.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737701836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0077c14e223c2910f620fa9156494e61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анапа, краснодарский край, происшествия
Полиция не подтвердила сообщения о еде с червями в анапском лагере
Полиция не подтвердила сообщения о еде с червями в анапском лагере