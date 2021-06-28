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Полиция не подтвердила сообщения о еде с червями в анапском лагере
Полиция не подтвердила сообщения о еде с червями в анапском лагере - РИА Новости, 28.06.2021
Полиция не подтвердила сообщения о еде с червями в анапском лагере
Проверка не подтвердила данные СМИ о ненадлежащей организации питания воспитанников детского лагеря в Анапе, которым якобы давали еду с червями, а также их... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:19
2021-06-28T15:19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анапа
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 28 июн – РИА Новости. Проверка не подтвердила данные СМИ о ненадлежащей организации питания воспитанников детского лагеря в Анапе, которым якобы давали еду с червями, а также их запугивании изолятором, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.На минувшей неделей в местных СМИ появилась информация о том, что в анапском лагере "Жемчужина России" школьники стали массово жаловаться родителям на еду: якобы в еде попадались личинки насекомых, а котлеты были непрожаренными. Также сообщалось о жалобах детей на условия проживания. В понедельник картину дополнили жалобы девочки из Екатеринбурга, которую якобы угрожали переместить в изолятор без необходимости."Сообщений, заявлений в дежурную часть не поступало, однако по выявленной информации в сети интернет было назначено проведение проверки сотрудниками ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних – ред.). В ходе проверки указанные в публикациях факты не подтвердилась", - сообщили агентству в пресс-службе ГУМВД.Пресс-служба администрации Анапы, комментируя ситуацию, сослалась на данные руководства лагеря, согласно ним на территории была организована проверка прокуратуры и Роспотребнадзора, специалисты которого уже взяли необходимые пробы на исследование.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анапа, краснодарский край, происшествия
Полиция не подтвердила сообщения о еде с червями в анапском лагере
15:19 28.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

Полиция не подтвердила сообщения о еде с червями в анапском лагере

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 июн – РИА Новости. Проверка не подтвердила данные СМИ о ненадлежащей организации питания воспитанников детского лагеря в Анапе, которым якобы давали еду с червями, а также их запугивании изолятором, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.
На минувшей неделей в местных СМИ появилась информация о том, что в анапском лагере "Жемчужина России" школьники стали массово жаловаться родителям на еду: якобы в еде попадались личинки насекомых, а котлеты были непрожаренными. Также сообщалось о жалобах детей на условия проживания. В понедельник картину дополнили жалобы девочки из Екатеринбурга, которую якобы угрожали переместить в изолятор без необходимости.
"Сообщений, заявлений в дежурную часть не поступало, однако по выявленной информации в сети интернет было назначено проведение проверки сотрудниками ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних – ред.). В ходе проверки указанные в публикациях факты не подтвердилась", - сообщили агентству в пресс-службе ГУМВД.
Пресс-служба администрации Анапы, комментируя ситуацию, сослалась на данные руководства лагеря, согласно ним на территории была организована проверка прокуратуры и Роспотребнадзора, специалисты которого уже взяли необходимые пробы на исследование.
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