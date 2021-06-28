https://ria.ru/20210628/anapa-1738913705.html

Полиция не подтвердила сообщения о еде с червями в анапском лагере

Полиция не подтвердила сообщения о еде с червями в анапском лагере - РИА Новости, 28.06.2021

Полиция не подтвердила сообщения о еде с червями в анапском лагере

Проверка не подтвердила данные СМИ о ненадлежащей организации питания воспитанников детского лагеря в Анапе, которым якобы давали еду с червями, а также их... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:19

2021-06-28T15:19

2021-06-28T15:19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анапа

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737701836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98567788dc5d6ac47b85c0500853cf27.jpg

КРАСНОДАР, 28 июн – РИА Новости. Проверка не подтвердила данные СМИ о ненадлежащей организации питания воспитанников детского лагеря в Анапе, которым якобы давали еду с червями, а также их запугивании изолятором, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.На минувшей неделей в местных СМИ появилась информация о том, что в анапском лагере "Жемчужина России" школьники стали массово жаловаться родителям на еду: якобы в еде попадались личинки насекомых, а котлеты были непрожаренными. Также сообщалось о жалобах детей на условия проживания. В понедельник картину дополнили жалобы девочки из Екатеринбурга, которую якобы угрожали переместить в изолятор без необходимости."Сообщений, заявлений в дежурную часть не поступало, однако по выявленной информации в сети интернет было назначено проведение проверки сотрудниками ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних – ред.). В ходе проверки указанные в публикациях факты не подтвердилась", - сообщили агентству в пресс-службе ГУМВД.Пресс-служба администрации Анапы, комментируя ситуацию, сослалась на данные руководства лагеря, согласно ним на территории была организована проверка прокуратуры и Роспотребнадзора, специалисты которого уже взяли необходимые пробы на исследование.

https://ria.ru/20210622/vozhataya-1738024162.html

анапа

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анапа, краснодарский край, происшествия