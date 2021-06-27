https://ria.ru/20210627/zelenskiy-1738772880.html

В Раде заявили, что британские спецслужбы вызывали Зеленского "на ковер"

В Раде заявили, что британские спецслужбы вызывали Зеленского "на ковер" - РИА Новости, 27.06.2021

В Раде заявили, что британские спецслужбы вызывали Зеленского "на ковер"

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал в эфире телеканала NewsOne, что президента Украины Владимира... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T03:11

2021-06-27T03:11

2021-06-27T11:51

минск

ричард мур

оппозиционная платформа - за жизнь

ми-6

илья кива

верховная рада украины

владимир зеленский

великобритания

белоруссия

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал в эфире телеканала NewsOne, что президента Украины Владимира Зеленского "вызывали на ковер" к главе британской разведки Ричарду Муру.По его словам, Киев перестали воспринимать всерьез на международной арене. В качестве примера он привел опыт общения украинского лидера с руководителем Ми-6.Парламентарий напомнил, что после визита Зеленского Киев выступил с нотами протеста и объявил о прекращении дипломатических и экономических отношений с Минском.Кива подчеркнул, что такая позиция не поддается никаким оправданиям, поскольку не отвечает интересам Украины.

https://ria.ru/20210313/khozyain-1601055351.html

минск

великобритания

белоруссия

киев

украина

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