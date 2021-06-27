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https://ria.ru/20210627/zelenskiy-1738772880.html
В Раде заявили, что британские спецслужбы вызывали Зеленского "на ковер"
В Раде заявили, что британские спецслужбы вызывали Зеленского "на ковер" - РИА Новости, 27.06.2021
В Раде заявили, что британские спецслужбы вызывали Зеленского "на ковер"
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал в эфире телеканала NewsOne, что президента Украины Владимира... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T03:11
2021-06-27T11:51
минск
ричард мур
оппозиционная платформа - за жизнь
ми-6
илья кива
верховная рада украины
владимир зеленский
великобритания
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал в эфире телеканала NewsOne, что президента Украины Владимира Зеленского "вызывали на ковер" к главе британской разведки Ричарду Муру.По его словам, Киев перестали воспринимать всерьез на международной арене. В качестве примера он привел опыт общения украинского лидера с руководителем Ми-6.Парламентарий напомнил, что после визита Зеленского Киев выступил с нотами протеста и объявил о прекращении дипломатических и экономических отношений с Минском.Кива подчеркнул, что такая позиция не поддается никаким оправданиям, поскольку не отвечает интересам Украины.
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минск, ричард мур, оппозиционная платформа - за жизнь, ми-6, илья кива, верховная рада украины, владимир зеленский, великобритания, белоруссия, киев, украина, в мире
В Раде заявили, что британские спецслужбы вызывали Зеленского "на ковер"
03:11 27.06.2021 (обновлено: 11:51 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Рады Кива заявил, что британские спецслужбы вызывали Зеленского "на ковер"

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал в эфире телеканала NewsOne, что президента Украины Владимира Зеленского "вызывали на ковер" к главе британской разведки Ричарду Муру.
По его словам, Киев перестали воспринимать всерьез на международной арене. В качестве примера он привел опыт общения украинского лидера с руководителем Ми-6.
"Совсем недавно нашего президента вызывали на ковер спецслужбы Британии, потому что так это было и выглядело, и давали четкие директивы и установки в отношении позиции Украины к Белоруссии", — заявил Кива.
Парламентарий напомнил, что после визита Зеленского Киев выступил с нотами протеста и объявил о прекращении дипломатических и экономических отношений с Минском.
"Хотя фактически белорусы всегда подставляли нам плечо, помогали нам в сложных вопросах", — пояснил он.
Кива подчеркнул, что такая позиция не поддается никаким оправданиям, поскольку не отвечает интересам Украины.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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МинскРичард МурОппозиционная платформа - За жизньМи-6Илья КиваВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВеликобританияБелоруссияКиевУкраинаВ мире
 
 
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