https://ria.ru/20210627/zelenskiy-1738772880.html
В Раде заявили, что британские спецслужбы вызывали Зеленского "на ковер"
В Раде заявили, что британские спецслужбы вызывали Зеленского "на ковер" - РИА Новости, 27.06.2021
В Раде заявили, что британские спецслужбы вызывали Зеленского "на ковер"
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал в эфире телеканала NewsOne, что президента Украины Владимира... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T03:11
2021-06-27T03:11
2021-06-27T11:51
минск
ричард мур
оппозиционная платформа - за жизнь
ми-6
илья кива
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал в эфире телеканала NewsOne, что президента Украины Владимира Зеленского "вызывали на ковер" к главе британской разведки Ричарду Муру.По его словам, Киев перестали воспринимать всерьез на международной арене. В качестве примера он привел опыт общения украинского лидера с руководителем Ми-6.Парламентарий напомнил, что после визита Зеленского Киев выступил с нотами протеста и объявил о прекращении дипломатических и экономических отношений с Минском.Кива подчеркнул, что такая позиция не поддается никаким оправданиям, поскольку не отвечает интересам Украины.
https://ria.ru/20210313/khozyain-1601055351.html
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В Раде заявили, что британские спецслужбы вызывали Зеленского "на ковер"
03:11 27.06.2021 (обновлено: 11:51 27.06.2021)
Депутат Рады Кива заявил, что британские спецслужбы вызывали Зеленского "на ковер"