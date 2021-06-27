https://ria.ru/20210627/zanyatost-1738801094.html

Путин поручил доработать программы содействия занятости населения

Путин поручил доработать программы содействия занятости населения - РИА Новости, 27.06.2021

Путин поручил доработать программы содействия занятости населения

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября доработать программы содействия занятости населения в субъектах с высоким уровнем безработицы и там,... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T13:40

2021-06-27T13:40

2021-06-27T13:41

занятость

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября доработать программы содействия занятости населения в субъектах с высоким уровнем безработицы и там, где медленнее всего улучшается ситуация на рынке труда, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: б) обеспечить доработку программ содействия занятости населения, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в которых медленнее всего улучшается ситуация на рынке труда, а также в субъектах Российской Федерации с высоким уровнем безработицы (с учетом особенностей рынка труда в таких субъектах Российской Федерации)", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.

https://ria.ru/20210616/vakansii-1737186181.html

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2021

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занятость, россия, владимир путин, общество