https://ria.ru/20210627/zanyatost-1738801094.html
Путин поручил доработать программы содействия занятости населения
Путин поручил доработать программы содействия занятости населения - РИА Новости, 27.06.2021
Путин поручил доработать программы содействия занятости населения
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября доработать программы содействия занятости населения в субъектах с высоким уровнем безработицы и там,... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T13:40
2021-06-27T13:40
2021-06-27T13:41
занятость
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728061263_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_8b262bceb38bb6b446b8a71ae7674a90.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября доработать программы содействия занятости населения в субъектах с высоким уровнем безработицы и там, где медленнее всего улучшается ситуация на рынке труда, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: б) обеспечить доработку программ содействия занятости населения, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в которых медленнее всего улучшается ситуация на рынке труда, а также в субъектах Российской Федерации с высоким уровнем безработицы (с учетом особенностей рынка труда в таких субъектах Российской Федерации)", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.
https://ria.ru/20210616/vakansii-1737186181.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728061263_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5d9f09cfadf352e7cf180994972d5bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
занятость, россия, владимир путин, общество
Путин поручил доработать программы содействия занятости населения
13:40 27.06.2021 (обновлено: 13:41 27.06.2021)
Путин поручил правительству до 1 сентября доработать программы содействия занятости населения