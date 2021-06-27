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Путин поручил доработать программы содействия занятости населения
Путин поручил доработать программы содействия занятости населения - РИА Новости, 27.06.2021
Путин поручил доработать программы содействия занятости населения
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября доработать программы содействия занятости населения в субъектах с высоким уровнем безработицы и там,... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T13:40
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занятость
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября доработать программы содействия занятости населения в субъектах с высоким уровнем безработицы и там, где медленнее всего улучшается ситуация на рынке труда, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: б) обеспечить доработку программ содействия занятости населения, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в которых медленнее всего улучшается ситуация на рынке труда, а также в субъектах Российской Федерации с высоким уровнем безработицы (с учетом особенностей рынка труда в таких субъектах Российской Федерации)", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.
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занятость, россия, владимир путин, общество
Путин поручил доработать программы содействия занятости населения
13:40 27.06.2021 (обновлено: 13:41 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид

Путин поручил правительству до 1 сентября доработать программы содействия занятости населения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября доработать программы содействия занятости населения в субъектах с высоким уровнем безработицы и там, где медленнее всего улучшается ситуация на рынке труда, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: б) обеспечить доработку программ содействия занятости населения, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в которых медленнее всего улучшается ситуация на рынке труда, а также в субъектах Российской Федерации с высоким уровнем безработицы (с учетом особенностей рынка труда в таких субъектах Российской Федерации)", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.
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