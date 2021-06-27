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Двоих задержанных на акции в Москве оставили в ОВД, сообщили в КПРФ
Двоих задержанных на акции в Москве оставили в ОВД, сообщили в КПРФ - РИА Новости, 27.06.2021
Двоих задержанных на акции в Москве оставили в ОВД, сообщили в КПРФ
Двух задержанных в субботу в центре Москвы на встрече противников обязательной вакцинации оставили в ОВД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T00:24
2021-06-27T00:24
2021-06-27T01:30
коронавирус в россии
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московская городская дума
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Двух задержанных в субботу в центре Москвы на встрече противников обязательной вакцинации оставили в ОВД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.В субботу днем несколько человек, в том числе главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина, задержали в центре столицы на встрече противников обязательной вакцинации. Позже Попов сообщил, что Зубрилина отпустили из отделения полиции, на него составлен протокол о нарушении самоизоляции, всего же задержанных, по его уточненным данным, было восемь человек, часть из них также отпустили."Двоих задержанных оставили в ОВД, остальных отпустили", - сообщил Попов.Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает."Шесть из восьми задержанных участников акции против принудительной вакцинации вышли из отдела с протоколами и обязательствами о явке в полицию. Двоих человек, Владимира Щербака и Анатолия Баженова, оставили на ночь до суда. Баженову грозит до 30 суток ареста либо штраф до 300 тысяч рублей", - добавил Попов.
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коронавирус в россии, россия, московская городская дума, москва, происшествия
Двоих задержанных на акции в Москве оставили в ОВД, сообщили в КПРФ
00:24 27.06.2021 (обновлено: 01:30 27.06.2021)
В фракции КПРФ в Мосгордуме сообщили, что двоих задержанных на акции в Москве оставили в ОВД
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Двух задержанных в субботу в центре Москвы
на встрече противников обязательной вакцинации оставили в ОВД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме
Никита Попов.
В субботу днем несколько человек, в том числе главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина, задержали в центре столицы на встрече противников обязательной вакцинации. Позже Попов сообщил, что Зубрилина отпустили из отделения полиции, на него составлен протокол о нарушении самоизоляции, всего же задержанных, по его уточненным данным, было восемь человек, часть из них также отпустили.
"Двоих задержанных оставили в ОВД, остальных отпустили", - сообщил Попов.
Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
"Шесть из восьми задержанных участников акции против принудительной вакцинации вышли из отдела с протоколами и обязательствами о явке в полицию. Двоих человек, Владимира Щербака и Анатолия Баженова, оставили на ночь до суда. Баженову грозит до 30 суток ареста либо штраф до 300 тысяч рублей", - добавил Попов.