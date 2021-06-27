https://ria.ru/20210627/zaderzhannye-1738767937.html

Двоих задержанных на акции в Москве оставили в ОВД, сообщили в КПРФ

Двоих задержанных на акции в Москве оставили в ОВД, сообщили в КПРФ - РИА Новости, 27.06.2021

Двоих задержанных на акции в Москве оставили в ОВД, сообщили в КПРФ

Двух задержанных в субботу в центре Москвы на встрече противников обязательной вакцинации оставили в ОВД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T00:24

2021-06-27T00:24

2021-06-27T01:30

коронавирус в россии

россия

московская городская дума

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Двух задержанных в субботу в центре Москвы на встрече противников обязательной вакцинации оставили в ОВД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.В субботу днем несколько человек, в том числе главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина, задержали в центре столицы на встрече противников обязательной вакцинации. Позже Попов сообщил, что Зубрилина отпустили из отделения полиции, на него составлен протокол о нарушении самоизоляции, всего же задержанных, по его уточненным данным, было восемь человек, часть из них также отпустили."Двоих задержанных оставили в ОВД, остальных отпустили", - сообщил Попов.Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает."Шесть из восьми задержанных участников акции против принудительной вакцинации вышли из отдела с протоколами и обязательствами о явке в полицию. Двоих человек, Владимира Щербака и Анатолия Баженова, оставили на ночь до суда. Баженову грозит до 30 суток ареста либо штраф до 300 тысяч рублей", - добавил Попов.

https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738186621.html

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коронавирус в россии, россия, московская городская дума, москва, происшествия