Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210627/zaderzhannye-1738767937.html
Двоих задержанных на акции в Москве оставили в ОВД, сообщили в КПРФ
Двоих задержанных на акции в Москве оставили в ОВД, сообщили в КПРФ - РИА Новости, 27.06.2021
Двоих задержанных на акции в Москве оставили в ОВД, сообщили в КПРФ
Двух задержанных в субботу в центре Москвы на встрече противников обязательной вакцинации оставили в ОВД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T00:24
2021-06-27T01:30
коронавирус в россии
россия
московская городская дума
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Двух задержанных в субботу в центре Москвы на встрече противников обязательной вакцинации оставили в ОВД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.В субботу днем несколько человек, в том числе главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина, задержали в центре столицы на встрече противников обязательной вакцинации. Позже Попов сообщил, что Зубрилина отпустили из отделения полиции, на него составлен протокол о нарушении самоизоляции, всего же задержанных, по его уточненным данным, было восемь человек, часть из них также отпустили."Двоих задержанных оставили в ОВД, остальных отпустили", - сообщил Попов.Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает."Шесть из восьми задержанных участников акции против принудительной вакцинации вышли из отдела с протоколами и обязательствами о явке в полицию. Двоих человек, Владимира Щербака и Анатолия Баженова, оставили на ночь до суда. Баженову грозит до 30 суток ареста либо штраф до 300 тысяч рублей", - добавил Попов.
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738186621.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, московская городская дума, москва, происшествия
Двоих задержанных на акции в Москве оставили в ОВД, сообщили в КПРФ
00:24 27.06.2021 (обновлено: 01:30 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк

В фракции КПРФ в Мосгордуме сообщили, что двоих задержанных на акции в Москве оставили в ОВД

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Двух задержанных в субботу в центре Москвы на встрече противников обязательной вакцинации оставили в ОВД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.
В субботу днем несколько человек, в том числе главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина, задержали в центре столицы на встрече противников обязательной вакцинации. Позже Попов сообщил, что Зубрилина отпустили из отделения полиции, на него составлен протокол о нарушении самоизоляции, всего же задержанных, по его уточненным данным, было восемь человек, часть из них также отпустили.
"Двоих задержанных оставили в ОВД, остальных отпустили", - сообщил Попов.
Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
Вакцинация от СOVID-19 в ТЦ Океания - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 09:52
Опрос показал отношение россиян к обязательной вакцинации от коронавируса
"Шесть из восьми задержанных участников акции против принудительной вакцинации вышли из отдела с протоколами и обязательствами о явке в полицию. Двоих человек, Владимира Щербака и Анатолия Баженова, оставили на ночь до суда. Баженову грозит до 30 суток ареста либо штраф до 300 тысяч рублей", - добавил Попов.
 
Коронавирус в РоссииРоссияМосковская городская думаМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38В Киеве ограбили сотрудницу посольства США
16:30В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными
16:21В Казани произошла массовая драка
16:14МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
16:12Китай опубликовал видео посадки экспедиции на Марс
16:07В Москве установлен новый температурный рекорд
16:03В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ об абортах
16:00Захарова оценила публикации британских СМИ об инциденте с эсминцем
15:56Земан объяснил, почему не верит лишь в одну версию взрывов во Врбетице
15:44Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации
15:32Раскрыт провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России
15:31Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России
15:29Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка
15:28В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
15:20Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник
14:55В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек
14:51Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы
14:51Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze
14:45Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
14:34В Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca
Лента новостейМолния