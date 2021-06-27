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Ялта готовится к новым подтоплениям и сходам селей
Ялта готовится к новым подтоплениям и сходам селей - РИА Новости, 27.06.2021
Ялта готовится к новым подтоплениям и сходам селей
В Ялте объявлено штормовое предупреждение, ожидаются новые ливни, сообщила в Facebook глава города Янина Павленко. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T17:13
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подтопления в крыму
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. В Ялте объявлено штормовое предупреждение, ожидаются новые ливни, сообщила в Facebook глава города Янина Павленко. Павленко напомнила горожанам и туристам, что в Ялте действует запрет на купание в море и призвала не нарушать его. В Ялте накануне прошел сильный ливень, выпало 19 миллиметров осадков. Непогода вернулась в регион спустя полторы недели после мощного антициклона, который обрушился на Крым 17 июня. Тогда ливни привели к подтоплению Керчи, власти ввели режим ЧС.На следующий день, 18 июня, проливные дожди добрались до Ялты, реки вышли из берегов, дома и улицы подтопило. По данным Павленко, в городе пострадали 55 человек, один погиб, одна женщина пропала без вести. Непогода также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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Военные ликвидируют последствия наводнения в Ялте
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видео, подтопления в крыму, янина павленко, керчь, ялта, кировский район, происшествия
Ялта готовится к новым подтоплениям и сходам селей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. В Ялте объявлено штормовое предупреждение, ожидаются новые ливни, сообщила в Facebook глава города Янина Павленко.
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Ялта готовится к новым подтоплениям и сходам селей
17:13 27.06.2021 (обновлено: 18:36 27.06.2021)
 
© РИА НовостиПоследствия ливня в Ялте
Последствия ливня в Ялте
© РИА Новости

Ливни прогнозируются в Ялте, есть угроза подтоплений и схода селей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. В Ялте объявлено штормовое предупреждение, ожидаются новые ливни, сообщила в Facebook глава города Янина Павленко.

"Сегодня после обеда и весь день 28-го опять прогнозируются дожди, поднятие уровня воды в реках от 50 сантиметров до 1,5 метра. Я обращаюсь ко всем, кто живет у нас в зоне подтопления, в зоне русел рек. Пожалуйста, мы по-прежнему предлагаем вам переселиться в наши пункты временного размещения", — сказала она в видеообращении.

Павленко напомнила горожанам и туристам, что в Ялте действует запрет на купание в море и призвала не нарушать его.
В Ялте накануне прошел сильный ливень, выпало 19 миллиметров осадков. Непогода вернулась в регион спустя полторы недели после мощного антициклона, который обрушился на Крым 17 июня. Тогда ливни привели к подтоплению Керчи, власти ввели режим ЧС.
На следующий день, 18 июня, проливные дожди добрались до Ялты, реки вышли из берегов, дома и улицы подтопило. По данным Павленко, в городе пострадали 55 человек, один погиб, одна женщина пропала без вести. Непогода также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
 
Подтопления в КрымуЯнина ПавленкоКерчьЯлтаКировский районПроисшествия
 
 
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