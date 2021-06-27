Захарова вспомнила Крылова после заявлений Чехии о взрывах во Врбетице
18:51 27.06.2021 (обновлено: 01:24 28.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров
Захарова вспомнила Крылова после заявлений Чехии о взрывах во Врбетице
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания руководства Чехии о взрывах во Врбетице словами из басни Ивана Крылова.
В своем Telegram-канале Захарова привела, с одной стороны, заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который утверждает, что к инциденту во Врбетице причастны российские спецслужбы и другие версии не рассматриваются и с другой — слова президента страны Милоша Земана о том, что рассматриваются разные версии по поводу случившегося на складах с оружием.
"Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды Лебедь, Рак да Щука..." — прокомментировала Захарова высказывания чешских властей.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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