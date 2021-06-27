Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210627/vzryv-1738772261.html
Названа ошибка, которая может привести к взрыву во время заправки авто
Названа ошибка, которая может привести к взрыву во время заправки авто - РИА Новости, 27.06.2021
Названа ошибка, которая может привести к взрыву во время заправки авто
Автомобилистам следует избегать заправки машин с заведенным двигателем, пишет в статье для "Российской газеты" автоэксперт Борис Захаров. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T02:32
2021-06-27T02:32
борис захаров
россия
автомобили
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147695/14/1476951484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ec4425a6672de4a6b905b59f116d1c.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Автомобилистам следует избегать заправки машин с заведенным двигателем, пишет в статье для "Российской газеты" автоэксперт Борис Захаров.По его словам, виной всему повышенная опасность взрыва паров бензина. Чаще всего воспламенение происходит от искры, уточнил публицист.Эксперт отметил, что в группу риска входят автомобили, у которых есть проблемы с системой впрыска топлива, датчиками массового расхода воздуха или кислорода, засорены или подтекают форсунки, а также наблюдается высокое или низкое давление в топливной рампе. Причиной последнего дефекта может быть неисправность электробензонасоса или регулятора давления топлива.Автор материала включил в список частых причин искрения из-под днища машины неисправный или удаленный катализатор. При этом его нередко меняют на пламегаситель, отличающийся не самой высокой надежностью.Захаров перечислил и другие минусы заправки авто с заведенным мотором: сложности с оформлением страхового случая при возгорании, привлекательность для угонщиков, ускоренный износ топливной системы, а также ошибки в электронном блоке управления двигателем.
https://ria.ru/20210612/prodlenie-1736709712.html
https://ria.ru/20210626/tekhosmotr-1738710726.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/147695/14/1476951484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f959ff0b35439b53cf45d4c1aa027bf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борис захаров, россия, автомобили, авто, общество
Названа ошибка, которая может привести к взрыву во время заправки авто
02:32 27.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗаправка машины
Заправка машины - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

Автоэксперт Захаров предупредил об ошибке, способной привести к взрыву во время заправки машины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Автомобилистам следует избегать заправки машин с заведенным двигателем, пишет в статье для "Российской газеты" автоэксперт Борис Захаров.
По его словам, виной всему повышенная опасность взрыва паров бензина. Чаще всего воспламенение происходит от искры, уточнил публицист.
"Обычно виновником является глушитель, в который по разным причинам поступает недогоревшее топливо", — пояснил Захаров.
Эксперт отметил, что в группу риска входят автомобили, у которых есть проблемы с системой впрыска топлива, датчиками массового расхода воздуха или кислорода, засорены или подтекают форсунки, а также наблюдается высокое или низкое давление в топливной рампе. Причиной последнего дефекта может быть неисправность электробензонасоса или регулятора давления топлива.
Машина - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 02:10
Назван способ продлить срок службы вашего авто
Автор материала включил в список частых причин искрения из-под днища машины неисправный или удаленный катализатор. При этом его нередко меняют на пламегаситель, отличающийся не самой высокой надежностью.
Захаров перечислил и другие минусы заправки авто с заведенным мотором: сложности с оформлением страхового случая при возгорании, привлекательность для угонщиков, ускоренный износ топливной системы, а также ошибки в электронном блоке управления двигателем.
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
Вчера, 09:37
В России ужесточат правила техосмотра подержанных авто
 
Борис ЗахаровРоссияАвтомобилиАвтоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38В Киеве ограбили сотрудницу посольства США
16:30В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными
16:21В Казани произошла массовая драка
16:14МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
16:12Китай опубликовал видео посадки экспедиции на Марс
16:07В Москве установлен новый температурный рекорд
16:03В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ об абортах
16:00Захарова оценила публикации британских СМИ об инциденте с эсминцем
15:56Земан объяснил, почему не верит лишь в одну версию взрывов во Врбетице
15:44Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации
15:32Раскрыт провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России
15:31Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России
15:29Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка
15:28В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
15:20Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник
14:55В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек
14:51Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы
14:51Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze
14:45Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
14:34В Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca
Лента новостейМолния