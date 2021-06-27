https://ria.ru/20210627/vzryv-1738772261.html

Названа ошибка, которая может привести к взрыву во время заправки авто

Названа ошибка, которая может привести к взрыву во время заправки авто - РИА Новости, 27.06.2021

Названа ошибка, которая может привести к взрыву во время заправки авто

Автомобилистам следует избегать заправки машин с заведенным двигателем, пишет в статье для "Российской газеты" автоэксперт Борис Захаров. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T02:32

2021-06-27T02:32

2021-06-27T02:32

борис захаров

россия

автомобили

авто

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Автомобилистам следует избегать заправки машин с заведенным двигателем, пишет в статье для "Российской газеты" автоэксперт Борис Захаров.По его словам, виной всему повышенная опасность взрыва паров бензина. Чаще всего воспламенение происходит от искры, уточнил публицист.Эксперт отметил, что в группу риска входят автомобили, у которых есть проблемы с системой впрыска топлива, датчиками массового расхода воздуха или кислорода, засорены или подтекают форсунки, а также наблюдается высокое или низкое давление в топливной рампе. Причиной последнего дефекта может быть неисправность электробензонасоса или регулятора давления топлива.Автор материала включил в список частых причин искрения из-под днища машины неисправный или удаленный катализатор. При этом его нередко меняют на пламегаситель, отличающийся не самой высокой надежностью.Захаров перечислил и другие минусы заправки авто с заведенным мотором: сложности с оформлением страхового случая при возгорании, привлекательность для угонщиков, ускоренный износ топливной системы, а также ошибки в электронном блоке управления двигателем.

https://ria.ru/20210612/prodlenie-1736709712.html

https://ria.ru/20210626/tekhosmotr-1738710726.html

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борис захаров, россия, автомобили, авто, общество