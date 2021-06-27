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Посол США в России Салливан рассказал о ситуации с визами
Посол США в России Салливан рассказал о ситуации с визами - РИА Новости, 27.06.2021
Посол США в России Салливан рассказал о ситуации с визами
США и Россия взаимодействуют для решения проблем с выдачей виз, заявил американский посол в Москве Джон Салливан. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T20:53
2021-06-27T21:07
джон салливан
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США и Россия взаимодействуют для решения проблем с выдачей виз, заявил американский посол в Москве Джон Салливан."Оба президента согласились с тем, что в наших взаимных интересах – интересах США и России – иметь две стабильные дипломатические платформы в столицах и других городах в наших странах, где есть консульства, чтобы осуществлять ту необходимую дипломатическую работу, которую должны выполнять две такие большие важные страны, как США и Россия. Визовые услуги являются важной частью такой работы", - сказал посол в интервью телеканалу "Дождь".Посол рассказал, что к нему часто обращаются представители американских компаний, "обеспокоенные невозможностью получения виз для россиян, которые на них работают"."То есть мы взаимодействуем. И мы ещё до саммита взаимодействовали с российскими представительствами, с министерством иностранных дел с целью решения проблем, возникших в области наших дипломатических отношений", - добавил Салливан.
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джон салливан, в мире, россия, сша
Посол США в России Салливан рассказал о ситуации с визами
20:53 27.06.2021 (обновлено: 21:07 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Посол США в России Салливан рассказал о ситуации с визами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США и Россия взаимодействуют для решения проблем с выдачей виз, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
"Оба президента согласились с тем, что в наших взаимных интересах – интересах США и России – иметь две стабильные дипломатические платформы в столицах и других городах в наших странах, где есть консульства, чтобы осуществлять ту необходимую дипломатическую работу, которую должны выполнять две такие большие важные страны, как США и Россия. Визовые услуги являются важной частью такой работы", - сказал посол в интервью телеканалу "Дождь".
Посол рассказал, что к нему часто обращаются представители американских компаний, "обеспокоенные невозможностью получения виз для россиян, которые на них работают".
"То есть мы взаимодействуем. И мы ещё до саммита взаимодействовали с российскими представительствами, с министерством иностранных дел с целью решения проблем, возникших в области наших дипломатических отношений", - добавил Салливан.
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