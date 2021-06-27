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В Хабаровске возобновят вакцинацию населения от COVID-19
В Хабаровске возобновят вакцинацию населения от COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2021
В Хабаровске возобновят вакцинацию населения от COVID-19
Вакцинация от коронавируса в Хабаровске, которая была приостановлена из-за высокого спроса, возобновится в понедельник, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T13:32
2021-06-27T13:32
2021-06-27T13:41
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 27 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в Хабаровске, которая была приостановлена из-за высокого спроса, возобновится в понедельник, сообщает минздрав региона.Ранее сообщалось, что вакцинирование от коронавируса первым компонентом препарата приостановлено в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса, препараты на исходе. В пятницу региональный минздрав сообщил, что Хабаровский край в течение двух дней получит 65 000 доз вакцины от коронавируса."Пятнадцать тысяч доз вакцины сегодня поступило в Хабаровск, и 50 000 доз доставит корпорация "Нацимбио" завтра утром. Вакцинация в Хабаровске возобновляется завтра", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального минздрава.
хабаровск
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, хабаровск
В Хабаровске возобновят вакцинацию населения от COVID-19
13:32 27.06.2021 (обновлено: 13:41 27.06.2021)
В Хабаровске с понедельника возобновят вакцинацию населения от COVID-19