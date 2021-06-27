https://ria.ru/20210627/vaktsinatsiya-1738800481.html

В Хабаровске возобновят вакцинацию населения от COVID-19

В Хабаровске возобновят вакцинацию населения от COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2021

В Хабаровске возобновят вакцинацию населения от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в Хабаровске, которая была приостановлена из-за высокого спроса, возобновится в понедельник, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T13:32

2021-06-27T13:32

2021-06-27T13:41

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 27 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в Хабаровске, которая была приостановлена из-за высокого спроса, возобновится в понедельник, сообщает минздрав региона.Ранее сообщалось, что вакцинирование от коронавируса первым компонентом препарата приостановлено в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса, препараты на исходе. В пятницу региональный минздрав сообщил, что Хабаровский край в течение двух дней получит 65 000 доз вакцины от коронавируса."Пятнадцать тысяч доз вакцины сегодня поступило в Хабаровск, и 50 000 доз доставит корпорация "Нацимбио" завтра утром. Вакцинация в Хабаровске возобновляется завтра", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального минздрава.

хабаровск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, хабаровск