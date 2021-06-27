https://ria.ru/20210627/vaktsinatsiya-1738798859.html
Путин поручил до 30 июня доложить о мерах по вакцинации иностранцев
Путин поручил до 30 июня доложить о мерах по вакцинации иностранцев - РИА Новости, 27.06.2021
Путин поручил до 30 июня доложить о мерах по вакцинации иностранцев
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 июня доложить о мерах по обеспечению вакцинацией на возмездной основе иностранцев, находящихся на территории... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T13:13
2021-06-27T13:13
2021-06-27T13:13
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737366835_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ce6f7a83e478cfea8083f7c62d3d832.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 июня доложить о мерах по обеспечению вакцинацией на возмездной основе иностранцев, находящихся на территории РФ, сообщается на сайте Кремля."1. Правительству Российской Федерации: обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, предусмотрев при этом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737366835_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a61a0345b2d76f0f0d39e358b50eafb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, владимир путин, общество
Путин поручил до 30 июня доложить о мерах по вакцинации иностранцев
Путин поручил до 30 июня доложить о мерах по платной вакцинации иностранцев в России