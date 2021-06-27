https://ria.ru/20210627/vaktsinatsiya-1738798859.html

Путин поручил до 30 июня доложить о мерах по вакцинации иностранцев

Путин поручил до 30 июня доложить о мерах по вакцинации иностранцев - РИА Новости, 27.06.2021

Путин поручил до 30 июня доложить о мерах по вакцинации иностранцев

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 июня доложить о мерах по обеспечению вакцинацией на возмездной основе иностранцев, находящихся на территории... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T13:13

2021-06-27T13:13

2021-06-27T13:13

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 июня доложить о мерах по обеспечению вакцинацией на возмездной основе иностранцев, находящихся на территории РФ, сообщается на сайте Кремля."1. Правительству Российской Федерации: обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, предусмотрев при этом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, владимир путин, общество