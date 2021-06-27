https://ria.ru/20210627/vaktsinatsiya-1738797993.html

Путин поручил организовать вакцинацию трудовых мигрантов

Путин поручил организовать вакцинацию трудовых мигрантов - РИА Новости, 27.06.2021

Путин поручил организовать вакцинацию трудовых мигрантов

Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, сообщается... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T13:04

2021-06-27T13:04

2021-06-27T13:43

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738598928_0:250:3078:1981_1920x0_80_0_0_6dcbe1e8bf52a6a000d64f56baccb6a1.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, сообщается на сайте Кремля.В частности, поручено определить источники финансирования для этого.В России за последние месяцы ухудшилась ситуация с коронавирусом. Так, уже несколько дней за сутки выявляется по 20 тысяч новых больных.Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса власти приняли решение о введении в некоторых регионах обязательной вакцинации для ряда категорий граждан.

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вакцинация