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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210627/vaktsinatsiya-1738797993.html
Путин поручил организовать вакцинацию трудовых мигрантов
Путин поручил организовать вакцинацию трудовых мигрантов - РИА Новости, 27.06.2021
Путин поручил организовать вакцинацию трудовых мигрантов
Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, сообщается... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T13:04
2021-06-27T13:43
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, сообщается на сайте Кремля.В частности, поручено определить источники финансирования для этого.В России за последние месяцы ухудшилась ситуация с коронавирусом. Так, уже несколько дней за сутки выявляется по 20 тысяч новых больных.Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса власти приняли решение о введении в некоторых регионах обязательной вакцинации для ряда категорий граждан.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вакцинация
Путин поручил организовать вакцинацию трудовых мигрантов
13:04 27.06.2021 (обновлено: 13:43 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Sputnik V ("Гам-КОВИД-Вак") в поликлинике РУТ (МИИТ) в Москве
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в поликлинике РУТ (МИИТ) в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию трудовых мигрантов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, сообщается на сайте Кремля.
В частности, поручено определить источники финансирования для этого.
В России за последние месяцы ухудшилась ситуация с коронавирусом. Так, уже несколько дней за сутки выявляется по 20 тысяч новых больных.
Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса власти приняли решение о введении в некоторых регионах обязательной вакцинации для ряда категорий граждан.
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