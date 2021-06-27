https://ria.ru/20210627/vaktsinatsiya-1738797993.html
Путин поручил организовать вакцинацию трудовых мигрантов
Путин поручил организовать вакцинацию трудовых мигрантов - РИА Новости, 27.06.2021
Путин поручил организовать вакцинацию трудовых мигрантов
Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, сообщается... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T13:04
2021-06-27T13:04
2021-06-27T13:43
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вакцинация
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, сообщается на сайте Кремля.В частности, поручено определить источники финансирования для этого.В России за последние месяцы ухудшилась ситуация с коронавирусом. Так, уже несколько дней за сутки выявляется по 20 тысяч новых больных.Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса власти приняли решение о введении в некоторых регионах обязательной вакцинации для ряда категорий граждан.
https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вакцинация
Путин поручил организовать вакцинацию трудовых мигрантов
13:04 27.06.2021 (обновлено: 13:43 27.06.2021)
Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию трудовых мигрантов