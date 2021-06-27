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На Алтае ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников

На Алтае ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников - РИА Новости, 27.06.2021

На Алтае ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников

В Республике Алтай вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T12:16

2021-06-27T12:16

2021-06-27T16:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика алтай

общество

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НОВОСИБИРСК, 27 июн — РИА Новости. В Республике Алтай вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.Привиться должны представители сфер, непосредственно связанных с работой с людьми — в частности, общественного питания, туристических и медицинских услуг, транспорта, салонов красоты и других, — а также сотрудники правоохранительных органов и госслужащие.В ведомстве объяснили, что эпидемическая ситуация в регионе оценивается как неблагополучная. За последнюю неделю заболеваемость выросла в 4,5 раза. Коэффициент распространения инфекции — 1,18.

республика алтай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика алтай, общество