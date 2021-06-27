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https://ria.ru/20210627/vaktsinatsiya-1738794443.html
На Алтае ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников
На Алтае ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников - РИА Новости, 27.06.2021
На Алтае ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников
В Республике Алтай вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T12:16
2021-06-27T16:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика алтай
общество
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НОВОСИБИРСК, 27 июн — РИА Новости. В Республике Алтай вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.Привиться должны представители сфер, непосредственно связанных с работой с людьми — в частности, общественного питания, туристических и медицинских услуг, транспорта, салонов красоты и других, — а также сотрудники правоохранительных органов и госслужащие.В ведомстве объяснили, что эпидемическая ситуация в регионе оценивается как неблагополучная. За последнюю неделю заболеваемость выросла в 4,5 раза. Коэффициент распространения инфекции — 1,18.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика алтай, общество
На Алтае ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников
12:16 27.06.2021 (обновлено: 16:05 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкДевушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") в Карачи
Девушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) в Карачи - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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На Алтае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий работников

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 27 июн — РИА Новости. В Республике Алтай вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.
Привиться должны представители сфер, непосредственно связанных с работой с людьми — в частности, общественного питания, туристических и медицинских услуг, транспорта, салонов красоты и других, — а также сотрудники правоохранительных органов и госслужащие.
В ведомстве объяснили, что эпидемическая ситуация в регионе оценивается как неблагополучная. За последнюю неделю заболеваемость выросла в 4,5 раза. Коэффициент распространения инфекции — 1,18.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика АлтайОбщество
 
 
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