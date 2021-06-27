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https://ria.ru/20210627/vaktsinatsiya-1738781206.html
В Бурятии ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий людей
В Бурятии ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий людей - РИА Новости, 27.06.2021
В Бурятии ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий людей
Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление о проведении вакцинации от COVID-19 нескольким группам населения,... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T09:15
2021-06-27T10:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
республика бурятия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление о проведении вакцинации от COVID-19 нескольким группам населения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.К ним относятся, в том числе, студенты и люди старше 65 лет.Ранее власти заявили, что с 27 июня по 11 июля в республике действует режим нерабочих дней. Запрещена деятельность всех предприятий, за исключением некоторых служб, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ, продуктовых магазинов и торговых площадок, продающих товары первой необходимости.В ведомстве отметили, что с 22 мая темп прироста заболеваемости за сутки увеличился вплоть до 59%. Чаще всего заражаются люди в возрасте от 18 до 60 лет. "Поэтому нами было принято решение о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования", — приводит пресс-служба слова Ханхареева.Ее нужно провести до 1 сентября. Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации. Исключение составляют люди, у которых есть противопоказания к прививке.
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коронавирус в россии, россия, республика бурятия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
В Бурятии ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий людей
09:15 27.06.2021 (обновлено: 10:28 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
Перейти в фотобанк

В Бурятии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление о проведении вакцинации от COVID-19 нескольким группам населения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
К ним относятся, в том числе, студенты и люди старше 65 лет.
Ранее власти заявили, что с 27 июня по 11 июля в республике действует режим нерабочих дней. Запрещена деятельность всех предприятий, за исключением некоторых служб, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ, продуктовых магазинов и торговых площадок, продающих товары первой необходимости.
В ведомстве отметили, что с 22 мая темп прироста заболеваемости за сутки увеличился вплоть до 59%. Чаще всего заражаются люди в возрасте от 18 до 60 лет.
"Поэтому нами было принято решение о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования", — приводит пресс-служба слова Ханхареева.
Ее нужно провести до 1 сентября. Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации. Исключение составляют люди, у которых есть противопоказания к прививке.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияРеспублика БурятияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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