https://ria.ru/20210627/vaktsinatsiya-1738781206.html

В Бурятии ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий людей

В Бурятии ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий людей - РИА Новости, 27.06.2021

В Бурятии ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий людей

Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление о проведении вакцинации от COVID-19 нескольким группам населения,... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T09:15

2021-06-27T09:15

2021-06-27T10:28

распространение коронавируса

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республика бурятия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление о проведении вакцинации от COVID-19 нескольким группам населения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.К ним относятся, в том числе, студенты и люди старше 65 лет.Ранее власти заявили, что с 27 июня по 11 июля в республике действует режим нерабочих дней. Запрещена деятельность всех предприятий, за исключением некоторых служб, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ, продуктовых магазинов и торговых площадок, продающих товары первой необходимости.В ведомстве отметили, что с 22 мая темп прироста заболеваемости за сутки увеличился вплоть до 59%. Чаще всего заражаются люди в возрасте от 18 до 60 лет. "Поэтому нами было принято решение о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования", — приводит пресс-служба слова Ханхареева.Ее нужно провести до 1 сентября. Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации. Исключение составляют люди, у которых есть противопоказания к прививке.

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, республика бурятия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество