https://ria.ru/20210627/vaktsina-1738671595.html

Священник рассказал о послаблениях для вакцинированных в Петров пост

Священник рассказал о послаблениях для вакцинированных в Петров пост - РИА Новости, 27.06.2021

Священник рассказал о послаблениях для вакцинированных в Петров пост

Послаблений в посте для тех, кто проходит вакцинацию от коронавируса, не предусмотрено, однако в случае болезни постное меню корректируют в соответствии с... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T03:00

2021-06-27T03:00

2021-06-27T03:00

религия и мировоззрение

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Послаблений в посте для тех, кто проходит вакцинацию от коронавируса, не предусмотрено, однако в случае болезни постное меню корректируют в соответствии с рекомендациями медиков, заявил РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Петров пост пройдет с 28 июня по 11 июля в Русской православной церкви. Дата начала Петрова поста - плавающая и привязана к празднованию Пасхи. Этот пост начинается через неделю после дня Святой Троицы или Пятидесятницы (который отмечают на 50-й день после Воскресения Христова). В этом году Петров пост начнется 28 июня. Дата же окончания поста фиксированная – 11 июля, поскольку на следующий день в Церкви вспоминают апостолов Петра и Павла (в народе - Петров день), с именем которого и связан этот пост."Имея в виду апостольское свидетельство, во время Петрова поста правильнее всего каким-то образом подготовить себя к тому, чтобы быть более сознательно верующим христианином, который умеет о своей вере дать добрый пример окружающим людям – словом и жизнью", - призывает протоиерей.Петров пост один из самых мягких из всех постов, так, в большинство дней допускается употребление рыбы (кроме среды и пятницы). "При разных болезнях могут быть послабления в посте, но прививка – не болезнь. Если человек болен коронавирусом – ситуация другая. Вообще во время тяжелой болезни нужно придерживаться диеты, которую рекомендуют врачи. Но соблюдайте именно предписания врача, а не расширяйте его до всего, что попутно хотелось бы скушать", - сказал Козлов.Не стоит, по словам священника, и употреблять алкоголь после вакцинации в течение нескольких дней, что и предписывают медики, даже если постный устав в эти дни алкоголь разрешает. "Людям, которые прививаются, кажется, не прописана специальная диета, кроме двухдневного воздержания от алкоголя после прививки – это можно только приветствовать, даже когда устав в пост разрешает алкоголь", - пояснил священник.Нет послаблений в посте и в связи с жаркой погодой, установившейся во многих городах России. "В жару уставных рекомендаций нет. Устав поста формировался вообще в южных странах, где жарко. Я советую больше пить, меньше солить, меньше употреблять алкоголь. Легкая растительная пища вообще помогает перенести жару. В этом смысле пост даже подспорье в такую погоду. Если мяса жирного поесть в такую погоду – будет только телесное недомогание", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200613/1572870188.html

https://ria.ru/20210624/kod-1738484791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, русская православная церковь