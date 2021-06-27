https://ria.ru/20210627/turtsiya-1738819209.html

Крупный лесной пожар в Турции потушили

Крупный лесной пожар в Турции потушили - РИА Новости, 27.06.2021

Крупный лесной пожар в Турции потушили

Пожарным удалось потушить крупный лесной пожар в районе популярного турецкого курорта Мармарис, сообщил РИА Новости представитель главного управления лесного... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T18:24

2021-06-27T18:24

2021-06-27T18:24

мармарис

турция

в мире

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АНКАРА, 27 июн - РИА Новости. Пожарным удалось потушить крупный лесной пожар в районе популярного турецкого курорта Мармарис, сообщил РИА Новости представитель главного управления лесного хозяйства Турции."Нашим пожарным удалось потушить лесной пожар в районе Ичмелер Мармариса, сейчас ведется работа по ликвидации новых возможных очагов возгорания", - сказал собеседник агентства.Как сообщает телеканал NTV, при пожаре уничтожено около 100 гектаров лесного массива. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала авария на трансформаторной подстанции.Ранее сообщалось, что вспыхнувший утром в воскресенье лесной пожар быстро распространился на значительную площадь из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Огромные клубы дыма были видны с пляжей Мармариса. В тушении пожара участвовали 10 вертолетов и более 40 пожарных машин. Один пожарный погиб.

https://ria.ru/20210522/pozhary-1733486889.html

мармарис

турция

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Крупный лесной пожар в районе турецкого курорта Мармарис По меньшей мере один пожарный погиб при тушении крупного лесного пожара в районе популярного турецкого курорта Мармарис, сообщило главное управление лесного хозяйства Турции. 2021-06-27T18:24 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мармарис, турция, в мире