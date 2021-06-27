Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210627/turtsiya-1738819209.html
Крупный лесной пожар в Турции потушили
Крупный лесной пожар в Турции потушили - РИА Новости, 27.06.2021
Крупный лесной пожар в Турции потушили
Пожарным удалось потушить крупный лесной пожар в районе популярного турецкого курорта Мармарис, сообщил РИА Новости представитель главного управления лесного... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T18:24
2021-06-27T18:24
мармарис
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738806270_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9935af5db60916fb69b813be251ce9f6.jpg
АНКАРА, 27 июн - РИА Новости. Пожарным удалось потушить крупный лесной пожар в районе популярного турецкого курорта Мармарис, сообщил РИА Новости представитель главного управления лесного хозяйства Турции."Нашим пожарным удалось потушить лесной пожар в районе Ичмелер Мармариса, сейчас ведется работа по ликвидации новых возможных очагов возгорания", - сказал собеседник агентства.Как сообщает телеканал NTV, при пожаре уничтожено около 100 гектаров лесного массива. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала авария на трансформаторной подстанции.Ранее сообщалось, что вспыхнувший утром в воскресенье лесной пожар быстро распространился на значительную площадь из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Огромные клубы дыма были видны с пляжей Мармариса. В тушении пожара участвовали 10 вертолетов и более 40 пожарных машин. Один пожарный погиб.
https://ria.ru/20210522/pozhary-1733486889.html
мармарис
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Крупный лесной пожар в районе турецкого курорта Мармарис
По меньшей мере один пожарный погиб при тушении крупного лесного пожара в районе популярного турецкого курорта Мармарис, сообщило главное управление лесного хозяйства Турции.
2021-06-27T18:24
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738806270_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_dc4bea7b23f5786c2ef5ac004df2749b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мармарис, турция, в мире
Крупный лесной пожар в Турции потушили
18:24 27.06.2021
 

Крупный лесной пожар в районе турецкого курорта Мармарис потушили

Читать ria.ru в
АНКАРА, 27 июн - РИА Новости. Пожарным удалось потушить крупный лесной пожар в районе популярного турецкого курорта Мармарис, сообщил РИА Новости представитель главного управления лесного хозяйства Турции.
"Нашим пожарным удалось потушить лесной пожар в районе Ичмелер Мармариса, сейчас ведется работа по ликвидации новых возможных очагов возгорания", - сказал собеседник агентства.
Как сообщает телеканал NTV, при пожаре уничтожено около 100 гектаров лесного массива. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала авария на трансформаторной подстанции.
Ранее сообщалось, что вспыхнувший утром в воскресенье лесной пожар быстро распространился на значительную площадь из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Огромные клубы дыма были видны с пляжей Мармариса. В тушении пожара участвовали 10 вертолетов и более 40 пожарных машин. Один пожарный погиб.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 21:39
В Тюменской области потушили почти все лесные пожары
 
МармарисТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22В Румынии выступили за расширение военного присутствия США в Черном море
08:16В Москве проверить QR-коды можно в приложениях дептранса
08:04Под Волгоградом при ДТП с участием автобуса пострадали три человека
07:55Метеоролог рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:51Во Владивостоке произошло ДТП с восемью машинами
07:42Forbes: состояние Илона Маска выросло почти на десять миллиардов долларов
07:33Российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам
07:21В ДТП в Астраханской области пострадали восемь человек
07:18В Совбезе рассказали о новых мерах в сфере кибербезопасности
07:03NYT: США атаковали базу для запуска дронов проиранских ополченцев в Ираке
06:42Работавшая в Ухане ученый назвала возможную причину появления COVID-19
06:33Компартия Китая назвала образцовым межпартийное сотрудничество с Россией
06:27При нападении в Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ
06:24В Китае выразили уверенность в процветании России при Путине
06:21Эксперты дали советы по уходу за кожей и волосами летом
06:08Главком ВС Мьянмы заявил, что обсудил с Шойгу вопросы ПВО
05:52Российские пекари предупредили о риске роста цен на хлеб
05:16Генерал СБУ развеял заблуждение украинцев о войне с Россией
05:16Российская военная авиация совершила учебные полеты над Средиземным морем
05:14Опрос показал, что россияне верят мифам в интернете больше, чем врачам
Лента новостейМолния