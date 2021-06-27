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Наука
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Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо
Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо - РИА Новости, 27.06.2021
Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо
Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный планируют полностью перевести на использование нового топлива к февралю 2022 года, сообщили... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T03:12
2021-06-27T11:39
наука
восточный
цэнки
космос - риа наука
союз
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный планируют полностью перевести на использование нового топлива к февралю 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса").Как сообщалось, необходимость перевода ракет "Союз-2" на Восточном с керосина (Т-1) на нафтил (РГ-1) связана с истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения в Краснодарском крае. В настоящее время нафтил используется только на третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", но планируется заправлять им все ступени "Союзов", для чего уже проведены испытания модернизированных двигателей.По его словам, специалисты филиала "ЦЭНКИ" — космического центра "Восточный" приступят к работам по завершению монтажа, наладке и автономным испытаниям оборудования предварительно в октябре 2021 года."Готовность к проведению комплексных испытаний стартового комплекса после перевода на нафтил планируется обеспечить в феврале 2022 года", — добавили в пресс-службе предприятия.Ранее исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко сказал, что переход на нафтил является частью программы модернизации ракеты, которая позволит уменьшить вредные выбросы и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку.Нафтил — экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок.Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, испытательный пуск ракеты "Союз-2.1а" со всеми ступенями, работающими на нафтиле, планируется осуществить с космодрома Восточный при выведении на орбиту радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА". В настоящее время он намечается в 2022 году.
https://ria.ru/20210625/raketa-1738692082.html
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восточный, цэнки, космос - риа наука, союз, роскосмос, ростех
Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо
03:12 27.06.2021 (обновлено: 11:39 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный
Пуск ракеты Союз-2 с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Роскосмос
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Стартовый комплекс ракеты "Союз" на Восточном переведут на новое топливо к февралю 2022 года

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный планируют полностью перевести на использование нового топлива к февралю 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса").
Как сообщалось, необходимость перевода ракет "Союз-2" на Восточном с керосина (Т-1) на нафтил (РГ-1) связана с истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения в Краснодарском крае. В настоящее время нафтил используется только на третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", но планируется заправлять им все ступени "Союзов", для чего уже проведены испытания модернизированных двигателей.

"Для перевода стартового комплекса (СК) космического ракетного комплекса "Союз-2" на горючее нафтил необходимо завершить монтаж оборудования, провести автономные испытания дорабатываемого оборудования и комплексные испытания СК. Все необходимое оборудование для этих целей поставлено на космодром, часть уже смонтирована", — сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты филиала "ЦЭНКИ" — космического центра "Восточный" приступят к работам по завершению монтажа, наладке и автономным испытаниям оборудования предварительно в октябре 2021 года.
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"Готовность к проведению комплексных испытаний стартового комплекса после перевода на нафтил планируется обеспечить в феврале 2022 года", — добавили в пресс-службе предприятия.
Ранее исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко сказал, что переход на нафтил является частью программы модернизации ракеты, которая позволит уменьшить вредные выбросы и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку.
Нафтил — экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок.
Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, испытательный пуск ракеты "Союз-2.1а" со всеми ступенями, работающими на нафтиле, планируется осуществить с космодрома Восточный при выведении на орбиту радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА". В настоящее время он намечается в 2022 году.
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