https://ria.ru/20210627/toplivo-1738773084.html

Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо

Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо - РИА Новости, 27.06.2021

Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо

Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный планируют полностью перевести на использование нового топлива к февралю 2022 года, сообщили... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T03:12

2021-06-27T03:12

2021-06-27T11:39

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный планируют полностью перевести на использование нового топлива к февралю 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса").Как сообщалось, необходимость перевода ракет "Союз-2" на Восточном с керосина (Т-1) на нафтил (РГ-1) связана с истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения в Краснодарском крае. В настоящее время нафтил используется только на третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", но планируется заправлять им все ступени "Союзов", для чего уже проведены испытания модернизированных двигателей.По его словам, специалисты филиала "ЦЭНКИ" — космического центра "Восточный" приступят к работам по завершению монтажа, наладке и автономным испытаниям оборудования предварительно в октябре 2021 года."Готовность к проведению комплексных испытаний стартового комплекса после перевода на нафтил планируется обеспечить в феврале 2022 года", — добавили в пресс-службе предприятия.Ранее исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко сказал, что переход на нафтил является частью программы модернизации ракеты, которая позволит уменьшить вредные выбросы и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку.Нафтил — экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок.Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, испытательный пуск ракеты "Союз-2.1а" со всеми ступенями, работающими на нафтиле, планируется осуществить с космодрома Восточный при выведении на орбиту радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА". В настоящее время он намечается в 2022 году.

https://ria.ru/20210625/raketa-1738692082.html

https://ria.ru/20210605/kosmodrom-1735757818.html

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восточный, цэнки, космос - риа наука, союз, роскосмос, ростех