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В Массачусетсе три человека погибли во время стрельбы
В Массачусетсе три человека погибли во время стрельбы - РИА Новости, 27.06.2021
В Массачусетсе три человека погибли во время стрельбы
Стрельба произошла в субботу в американском Уинтропе (штат Массачусетс), погибли три человека, включая подозреваемого, сообщила местная полиция. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T00:37
2021-06-27T01:04
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сша
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в субботу в американском Уинтропе (штат Массачусетс), погибли три человека, включая подозреваемого, сообщила местная полиция.Как написал в Twitter представитель ведомства Джон Гилфойл, полиция города получила сообщения о том, что большой грузовик врезался в здание в 14.41 по местному времени (21.41 мск) и что были произведены выстрелы. По прибытии на место правоохранители обнаружили, что два человека получили огнестрельные ранения.Отмечается, что, как подтвердил начальник полиции, стражи порядка выстрелили в подозреваемого, тот получил серьезные ранения и был госпитализирован, но спасти его не удалось."Полиция Уинтропа подтверждает, что подозреваемый и двое пострадавших погибли", - написал Гилфойл.
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вашингтон, массачусетс, сша, стрельба, в мире
В Массачусетсе три человека погибли во время стрельбы
00:37 27.06.2021 (обновлено: 01:04 27.06.2021)
 
© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© AP Photo / LM Otero

В Массачусетсе три человека погибли во время стрельбы, включая подозреваемого

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в субботу в американском Уинтропе (штат Массачусетс), погибли три человека, включая подозреваемого, сообщила местная полиция.
Как написал в Twitter представитель ведомства Джон Гилфойл, полиция города получила сообщения о том, что большой грузовик врезался в здание в 14.41 по местному времени (21.41 мск) и что были произведены выстрелы. По прибытии на место правоохранители обнаружили, что два человека получили огнестрельные ранения.
Отмечается, что, как подтвердил начальник полиции, стражи порядка выстрелили в подозреваемого, тот получил серьезные ранения и был госпитализирован, но спасти его не удалось.
"Полиция Уинтропа подтверждает, что подозреваемый и двое пострадавших погибли", - написал Гилфойл.
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 08:54
В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
 
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