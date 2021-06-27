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В Массачусетсе три человека погибли во время стрельбы

В Массачусетсе три человека погибли во время стрельбы - РИА Новости, 27.06.2021

В Массачусетсе три человека погибли во время стрельбы

Стрельба произошла в субботу в американском Уинтропе (штат Массачусетс), погибли три человека, включая подозреваемого, сообщила местная полиция. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T00:37

2021-06-27T00:37

2021-06-27T01:04

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в субботу в американском Уинтропе (штат Массачусетс), погибли три человека, включая подозреваемого, сообщила местная полиция.Как написал в Twitter представитель ведомства Джон Гилфойл, полиция города получила сообщения о том, что большой грузовик врезался в здание в 14.41 по местному времени (21.41 мск) и что были произведены выстрелы. По прибытии на место правоохранители обнаружили, что два человека получили огнестрельные ранения.Отмечается, что, как подтвердил начальник полиции, стражи порядка выстрелили в подозреваемого, тот получил серьезные ранения и был госпитализирован, но спасти его не удалось."Полиция Уинтропа подтверждает, что подозреваемый и двое пострадавших погибли", - написал Гилфойл.

https://ria.ru/20210625/strelba-1738536359.html

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вашингтон, массачусетс, сша, стрельба, в мире