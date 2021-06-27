В Массачусетсе три человека погибли во время стрельбы
00:37 27.06.2021 (обновлено: 01:04 27.06.2021)
© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
© AP Photo / LM Otero
В Массачусетсе три человека погибли во время стрельбы, включая подозреваемого
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в субботу в американском Уинтропе (штат Массачусетс), погибли три человека, включая подозреваемого, сообщила местная полиция.
Как написал в Twitter представитель ведомства Джон Гилфойл, полиция города получила сообщения о том, что большой грузовик врезался в здание в 14.41 по местному времени (21.41 мск) и что были произведены выстрелы. По прибытии на место правоохранители обнаружили, что два человека получили огнестрельные ранения.
Breaking: A mass casualty incident has been declared in Winthrop, Massachusetts, after a truck crashed into a structure. Police have confirmed that 3 people were shot at the scene, including the suspected gunman. pic.twitter.com/WJn9jZXNIT— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 26, 2021
Отмечается, что, как подтвердил начальник полиции, стражи порядка выстрелили в подозреваемого, тот получил серьезные ранения и был госпитализирован, но спасти его не удалось.
"Полиция Уинтропа подтверждает, что подозреваемый и двое пострадавших погибли", - написал Гилфойл.