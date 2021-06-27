https://ria.ru/20210627/skoraya-1738832396.html

Власти назвали возможного виновника ДТП со скорой под Самарой

Власти назвали возможного виновника ДТП со скорой под Самарой - РИА Новости, 27.06.2021

Власти назвали возможного виновника ДТП со скорой под Самарой

ДТП с каретой скорой помощи в городе Отрадном Самарской области произошло, по предварительным данным, из-за того, что водитель легкового автомобиля не пропустил РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T22:31

2021-06-27T22:31

2021-06-27T22:31

россия

самарская область

отрадное

происшествия

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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. ДТП с каретой скорой помощи в городе Отрадном Самарской области произошло, по предварительным данным, из-за того, что водитель легкового автомобиля не пропустил на перекрестке "скорую" с включенными спецсигналами, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.Ранее в прокуратуре сообщили, что в Отрадном в воскресенье столкнулись машина скорой помощи, легковой автомобиль и "КамАЗ", в результате водитель "скорой" погиб и еще шесть человек, включая 16-летнюю девочку, пострадали. Прокуратура проводит проверку. По данным полиции, "скорая" в момент ДТП ехала с включенной сиреной и мигалкой, когда на перекрестке произошло столкновение с легковым автомобилем, после чего спецавтомобиль отбросило на стоявший большегруз."ДТП с участием скорой помощи, автомобиля Skoda Octavia и грузового автомобиля "КамАЗ"... произошло сегодня днем в Отрадном. По предварительной информации, на перекрестке легковой автомобиль, ехавший на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу карете скорой помощи с включенными спецсигналами", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210627/feldsher-1738831172.html

россия

самарская область

отрадное

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россия, самарская область, отрадное, происшествия