https://ria.ru/20210627/skoraya-1738830689.html

В МВД раскрыли подробности ДТП со скорой в Самарской области

В МВД раскрыли подробности ДТП со скорой в Самарской области - РИА Новости, 27.06.2021

В МВД раскрыли подробности ДТП со скорой в Самарской области

Машина скорой помощи, попавшая в ДТП в городе Отрадном Самарской области, ехала с включенной сиреной и мигалкой, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T21:44

2021-06-27T21:44

2021-06-27T22:48

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бугуруслан

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САРАТОВ, 27 июн — РИА Новости. Машина скорой помощи, попавшая в ДТП в городе Отрадном Самарской области, ехала с включенной сиреной и мигалкой, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.Ранее о столкновении автомобиля экстренной службы, легковушки и КамАЗа рассказали в прокуратуре. Водитель скорой погиб, еще шесть человек, включая 16-летнюю девочку, пострадали. Прокуратура проводит проверку."В районе города Отрадного на перекрестке произошло столкновение скорой помощи с легковым автомобилем. Спецавтомобиль отбросило на стоящий на перекрестке большегруз", — добавили в МВД.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210530/dtp-1734827997.html

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россия, самара, самарская область, бугуруслан, происшествия