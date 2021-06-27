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Пользователи Сбербанка пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов
Пользователи Сбербанка пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов - РИА Новости, 27.06.2021
Пользователи Сбербанка пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов
Пользователи Сбербанка в России сообщают о сбое в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T11:00
2021-06-27T11:05
россия
сбербанк россии
москва
краснодар
технологии
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пользователи Сбербанка в России сообщают о сбое в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 10.34 мск зафиксировано 486 жалоб. По данным портала, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Саратове, Ярославле и других городах.Больше всего жалоб поступает на невозможность войти в систему (91%), сбой всех сервисов (5%) и невозможность перевести деньги (4%).По уточненным данным, Сбербанк устранил неполадки в работе своего мобильного приложения: все сервисы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в кредитной организации."Сегодня в течение непродолжительного времени по техническим причинам ряд клиентов могли сталкиваться с трудностями входа и проведением операций с использованием мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Сейчас все сервисы работают в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сообщили в банке.
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россия, сбербанк россии, москва, краснодар, технологии
Пользователи Сбербанка пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов
11:00 27.06.2021 (обновлено: 11:05 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд ПАО "Сбербанк России"
Стенд ПАО Сбербанк России - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пользователи Сбербанка сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных Downdetector

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пользователи Сбербанка в России сообщают о сбое в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 10.34 мск зафиксировано 486 жалоб. По данным портала, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Саратове, Ярославле и других городах.
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Больше всего жалоб поступает на невозможность войти в систему (91%), сбой всех сервисов (5%) и невозможность перевести деньги (4%).
По уточненным данным, Сбербанк устранил неполадки в работе своего мобильного приложения: все сервисы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в кредитной организации.
"Сегодня в течение непродолжительного времени по техническим причинам ряд клиентов могли сталкиваться с трудностями входа и проведением операций с использованием мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Сейчас все сервисы работают в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сообщили в банке.
 
РоссияСбербанк РоссииМоскваКраснодарТехнологии
 
 
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