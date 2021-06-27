https://ria.ru/20210627/sberbank-1738788773.html

Пользователи Сбербанка пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов

Пользователи Сбербанка пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов - РИА Новости, 27.06.2021

Пользователи Сбербанка пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов

Пользователи Сбербанка в России сообщают о сбое в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T11:00

2021-06-27T11:00

2021-06-27T11:05

россия

сбербанк россии

москва

краснодар

технологии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пользователи Сбербанка в России сообщают о сбое в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 10.34 мск зафиксировано 486 жалоб. По данным портала, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Саратове, Ярославле и других городах.Больше всего жалоб поступает на невозможность войти в систему (91%), сбой всех сервисов (5%) и невозможность перевести деньги (4%).По уточненным данным, Сбербанк устранил неполадки в работе своего мобильного приложения: все сервисы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в кредитной организации."Сегодня в течение непродолжительного времени по техническим причинам ряд клиентов могли сталкиваться с трудностями входа и проведением операций с использованием мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Сейчас все сервисы работают в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сообщили в банке.

https://realty.ria.ru/20210622/ipoteka-1738027763.html

россия

москва

краснодар

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбербанк россии, москва, краснодар, технологии