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Девочка и спасавший ее мужчина утонули в реке под Саратовом

Девочка и спасавший ее мужчина утонули в реке под Саратовом - РИА Новости, 27.06.2021

Девочка и спасавший ее мужчина утонули в реке под Саратовом

Следователи проводят проверку по факту гибели 14-летней девочки и спасавшего ее мужчины на реке в Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T19:53

2021-06-27T19:53

2021-06-27T19:53

россия

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели 14-летней девочки и спасавшего ее мужчины на реке в Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ.По предварительным данным, вечером в воскресенье несколько семей с детьми приехали отдохнуть на реку Большой Узень в километре от 1-го отделения Алгайского совхоза Новоузенского района. В числе отдыхающих была 14-летняя девочка, приехавшая с мамой. Пока взрослые разбирали вещи, трое детей решили искупаться в реке, но из-за сильного течения их стало уносить потоком воды."На помощь им бросился 33-летний мужчина из данной компании. Он смог направить к берегу одного мальчика и нырнул за 14-летней девочкой, однако спасти ее не смог. Мужчина также утонул. Еще одна девочка доплыла до берега самостоятельно. Тело 14-летней девочки граждане извлекли самостоятельно. Для обнаружения тела мужчины привлечены водолазы областной службы спасения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210626/utoplenie-1738735826.html

россия

саратовская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия