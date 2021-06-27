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Девочка и спасавший ее мужчина утонули в реке под Саратовом
Девочка и спасавший ее мужчина утонули в реке под Саратовом - РИА Новости, 27.06.2021
Девочка и спасавший ее мужчина утонули в реке под Саратовом
Следователи проводят проверку по факту гибели 14-летней девочки и спасавшего ее мужчины на реке в Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T19:53
2021-06-27T19:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели 14-летней девочки и спасавшего ее мужчины на реке в Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ.По предварительным данным, вечером в воскресенье несколько семей с детьми приехали отдохнуть на реку Большой Узень в километре от 1-го отделения Алгайского совхоза Новоузенского района. В числе отдыхающих была 14-летняя девочка, приехавшая с мамой. Пока взрослые разбирали вещи, трое детей решили искупаться в реке, но из-за сильного течения их стало уносить потоком воды."На помощь им бросился 33-летний мужчина из данной компании. Он смог направить к берегу одного мальчика и нырнул за 14-летней девочкой, однако спасти ее не смог. Мужчина также утонул. Еще одна девочка доплыла до берега самостоятельно. Тело 14-летней девочки граждане извлекли самостоятельно. Для обнаружения тела мужчины привлечены водолазы областной службы спасения", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия
Девочка и спасавший ее мужчина утонули в реке под Саратовом
19:53 27.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Девочка и спасавший ее мужчина утонули в реке под Саратовом

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели 14-летней девочки и спасавшего ее мужчины на реке в Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ.
По предварительным данным, вечером в воскресенье несколько семей с детьми приехали отдохнуть на реку Большой Узень в километре от 1-го отделения Алгайского совхоза Новоузенского района. В числе отдыхающих была 14-летняя девочка, приехавшая с мамой. Пока взрослые разбирали вещи, трое детей решили искупаться в реке, но из-за сильного течения их стало уносить потоком воды.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
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"На помощь им бросился 33-летний мужчина из данной компании. Он смог направить к берегу одного мальчика и нырнул за 14-летней девочкой, однако спасти ее не смог. Мужчина также утонул. Еще одна девочка доплыла до берега самостоятельно. Тело 14-летней девочки граждане извлекли самостоятельно. Для обнаружения тела мужчины привлечены водолазы областной службы спасения", - говорится в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьПроисшествия
 
 
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