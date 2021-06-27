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Названы 15 продуктов, которые можно есть после истечения срока годности
Названы 15 продуктов, которые можно есть после истечения срока годности - РИА Новости, 27.06.2021
Названы 15 продуктов, которые можно есть после истечения срока годности
В Организации потребителей Испании рассказали, какие продукты можно есть после истечения срока годности, пишет Vanguardia. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T02:17
2021-06-27T02:17
2021-06-27T11:10
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Организации потребителей Испании рассказали, какие продукты можно есть после истечения срока годности, пишет Vanguardia.Специалисты напомнили о необходимости различать минимальный срок годности и срок потребления. Первый из них показывает, что данный продукт потерял свои органолептические качества, но его все еще можно безопасно съесть. А срок потребления указывается для скоропортящихся продуктов, таких как сырое мясо, курица и рыба, и следовать ему нужно неукоснительно, подчеркивают эксперты.По мнению испанской Организации потребителей, после истечения срока годности можно употреблять в пищу следующие продукты:Если хлеб и выпечка начинают высыхать, Организация потребителей советует использовать их для приготовления пудингов, французских тостов, тирамису, панировочных сухарей, чесночного супа или гренок.Колбасные изделия перед истечением срока годности стоит заморозить, рекомендуют специалисты. Также можно замораживать и сыры, однако их структура от заморозки меняется и они становятся более сухими. То же касается фруктов и овощей.А вот если свежие овощи и фрукты начинают подгнивать или покрываться плесенью, то их можно употреблять в пищу после удаления с большим запасом поврежденного участка, отмечают специалисты. Однако эксперты рекомендуют делать это с осторожностью, поскольку плесень может проникать глубоко в продукт и выделять токсичные вещества, которые способны вызвать рак и генетические изменения.Что касается свежих мяса и рыбы, специалисты советуют или заморозить продукт, или приготовить его. Кроме того, эксперты подчеркивают, что съесть эти продукты можно и на день позже, если перед этим подвергнуть их длительной термической обработке, чтобы избавиться от возможных патогенов. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://radiosputnik.ria.ru/20210214/pepsi-1597431721.html
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питание, здоровье, испания, еда, общество
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
В Организации потребителей Испании
рассказали, какие продукты можно есть после истечения срока годности, пишет Vanguardia
.
Специалисты напомнили о необходимости различать минимальный срок годности и срок потребления. Первый из них показывает, что данный продукт потерял свои органолептические качества, но его все еще можно безопасно съесть. А срок потребления указывается для скоропортящихся продуктов, таких как сырое мясо, курица и рыба, и следовать ему нужно неукоснительно, подчеркивают эксперты.
По мнению испанской Организации потребителей, после истечения срока годности можно употреблять в пищу следующие продукты:
1Йогурты;
2Хлеб для тостов;
3Сухофрукты;
4Вяленая колбаса;
5Вяленый сыр;
6Консервированные томаты;
7Макароны;
8Чипсы;
9Рис;
10Бобовые;
11Прохладительные напитки;
12Сдобные изделия и печенье;
13Алкоголь;
14Варенье;
15Суп быстрого приготовления.
Если хлеб и выпечка начинают высыхать, Организация потребителей советует использовать их для приготовления пудингов, французских тостов, тирамису, панировочных сухарей, чесночного супа или гренок.
Колбасные изделия перед истечением срока годности стоит заморозить, рекомендуют специалисты. Также можно замораживать и сыры, однако их структура от заморозки меняется и они становятся более сухими. То же касается фруктов и овощей.
А вот если свежие овощи и фрукты начинают подгнивать или покрываться плесенью, то их можно употреблять в пищу после удаления с большим запасом поврежденного участка, отмечают специалисты. Однако эксперты рекомендуют делать это с осторожностью, поскольку плесень может проникать глубоко в продукт и выделять токсичные вещества, которые способны вызвать рак и генетические изменения.
Что касается свежих мяса и рыбы, специалисты советуют или заморозить продукт, или приготовить его. Кроме того, эксперты подчеркивают, что съесть эти продукты можно и на день позже, если перед этим подвергнуть их длительной термической обработке, чтобы избавиться от возможных патогенов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>