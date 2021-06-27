https://ria.ru/20210627/produkty-1738771866.html

Названы 15 продуктов, которые можно есть после истечения срока годности

Названы 15 продуктов, которые можно есть после истечения срока годности - РИА Новости, 27.06.2021

Названы 15 продуктов, которые можно есть после истечения срока годности

В Организации потребителей Испании рассказали, какие продукты можно есть после истечения срока годности, пишет Vanguardia. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T02:17

2021-06-27T02:17

2021-06-27T11:10

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Организации потребителей Испании рассказали, какие продукты можно есть после истечения срока годности, пишет Vanguardia.Специалисты напомнили о необходимости различать минимальный срок годности и срок потребления. Первый из них показывает, что данный продукт потерял свои органолептические качества, но его все еще можно безопасно съесть. А срок потребления указывается для скоропортящихся продуктов, таких как сырое мясо, курица и рыба, и следовать ему нужно неукоснительно, подчеркивают эксперты.По мнению испанской Организации потребителей, после истечения срока годности можно употреблять в пищу следующие продукты:Если хлеб и выпечка начинают высыхать, Организация потребителей советует использовать их для приготовления пудингов, французских тостов, тирамису, панировочных сухарей, чесночного супа или гренок.Колбасные изделия перед истечением срока годности стоит заморозить, рекомендуют специалисты. Также можно замораживать и сыры, однако их структура от заморозки меняется и они становятся более сухими. То же касается фруктов и овощей.А вот если свежие овощи и фрукты начинают подгнивать или покрываться плесенью, то их можно употреблять в пищу после удаления с большим запасом поврежденного участка, отмечают специалисты. Однако эксперты рекомендуют делать это с осторожностью, поскольку плесень может проникать глубоко в продукт и выделять токсичные вещества, которые способны вызвать рак и генетические изменения.Что касается свежих мяса и рыбы, специалисты советуют или заморозить продукт, или приготовить его. Кроме того, эксперты подчеркивают, что съесть эти продукты можно и на день позже, если перед этим подвергнуть их длительной термической обработке, чтобы избавиться от возможных патогенов. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210214/pepsi-1597431721.html

https://ria.ru/20200203/1564177000.html

https://rsport.ria.ru/20210621/tvorog-1737829898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, здоровье, испания, еда, общество