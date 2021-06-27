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Природный пожар в Люберцах локализовали
Природный пожар в Люберцах локализовали - РИА Новости, 27.06.2021
Природный пожар в Люберцах локализовали
Природный пожар в городском округе Люберцы в Подмосковье локализовали на площади 11,9 гектара, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T21:30
2021-06-27T21:30
2021-06-27T21:30
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люберцы
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происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Природный пожар в городском округе Люберцы в Подмосковье локализовали на площади 11,9 гектара, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что природный пожар случился в городском округе Люберцы недалеко от детского санатория, площадь горения - 0,7 гектара."Природный пожар вблизи населенного пункта Малаховка городского округа Люберцы локализовали. Пройденная огнем площадь составила 11,9 гектара, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, два вертолета сбросили на огонь 160 тонн воды.
https://ria.ru/20210627/pozhary-1738777878.html
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россия, люберцы, московская область (подмосковье), происшествия
Природный пожар в Люберцах локализовали
Природный пожар в подмосковных Люберцах локализовали