https://ria.ru/20210627/pozhar-1738817801.html

В Подмосковье горит лес рядом с детским санаторием

В Подмосковье горит лес рядом с детским санаторием - РИА Новости, 27.06.2021

В Подмосковье горит лес рядом с детским санаторием

Природный пожар случился в городском округе Люберцы в Подмосковье недалеко от детского санатория, площадь горения - 0,7 гектара, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T18:00

2021-06-27T18:00

2021-06-27T18:28

россия

московский авиационный центр

ка-32

люберцы

происшествия

люберецкий район

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Природный пожар случился в городском округе Люберцы в Подмосковье недалеко от детского санатория, площадь горения - 0,7 гектара, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В подмосковных Люберцах вблизи населенного пункта Малаховка случился природный пожар площадью 0,7 гектара, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 900 метрах находится детский бронхолегочный санаторий №12, там сейчас 89 человек, из них 77 детей и 12 сотрудников персонала."Пожар тушат с помощью двух вертолетов Ка-32 Московского авиационного центра с ВСУ-5. При возникновении угрозы переходя огня на санаторий детей эвакуируют, на место направлены три автобуса", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210622/torfyaniki-1738047772.html

россия

люберцы

люберецкий район

московская область (подмосковье)

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россия, московский авиационный центр, ка-32, люберцы, происшествия, люберецкий район, московская область (подмосковье)