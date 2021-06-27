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В Подмосковье горит лес рядом с детским санаторием
В Подмосковье горит лес рядом с детским санаторием - РИА Новости, 27.06.2021
В Подмосковье горит лес рядом с детским санаторием
Природный пожар случился в городском округе Люберцы в Подмосковье недалеко от детского санатория, площадь горения - 0,7 гектара, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T18:00
2021-06-27T18:00
2021-06-27T18:28
россия
московский авиационный центр
ка-32
люберцы
происшествия
люберецкий район
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Природный пожар случился в городском округе Люберцы в Подмосковье недалеко от детского санатория, площадь горения - 0,7 гектара, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В подмосковных Люберцах вблизи населенного пункта Малаховка случился природный пожар площадью 0,7 гектара, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 900 метрах находится детский бронхолегочный санаторий №12, там сейчас 89 человек, из них 77 детей и 12 сотрудников персонала."Пожар тушат с помощью двух вертолетов Ка-32 Московского авиационного центра с ВСУ-5. При возникновении угрозы переходя огня на санаторий детей эвакуируют, на место направлены три автобуса", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210622/torfyaniki-1738047772.html
россия
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люберецкий район
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россия, московский авиационный центр, ка-32, люберцы, происшествия, люберецкий район, московская область (подмосковье)
В Подмосковье горит лес рядом с детским санаторием
18:00 27.06.2021 (обновлено: 18:28 27.06.2021)
Два вертолета задействованы в тушении лесного пожара в Люберецком районе Подмосковья