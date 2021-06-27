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В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек
В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек - РИА Новости, 27.06.2021
В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек
По меньшей мере один пожарный погиб при тушении крупного лесного пожара в районе популярного турецкого курорта Мармарис, сообщило главное управление лесного... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T14:55
2021-06-27T15:31
мармарис
турция
происшествия
в мире
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АНКАРА, 27 июн - РИА Новости. По меньшей мере один пожарный погиб при тушении крупного лесного пожара в районе популярного турецкого курорта Мармарис, сообщило главное управление лесного хозяйства Турции.Отмечается, что вспыхнувший утром в воскресенье лесной пожар быстро распространился на значительную площадь из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Пожарные пытаются взять его под контроль. В тушении возгорания участвуют 10 вертолетов и 40 пожарных машин.Телеканал NTV транслирует видео из района стихийного бедствия. Огромные клубы дыма видны с пляжей Мармариса. По сообщению местных властей, предпринимаются всех необходимые меры для обеспечения безопасности туристов. Необходимости в их эвакуации пока нет.Пожарным удалось взять под контроль крупный лесной пожар в районе популярного турецкого курорта Мармарис, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли."Нашим пожарным удалось взять под контроль лесной пожар в районе Ичмелер Мармариса, его тушение продолжается", - заявил Пакдемирли в эфире телеканала NTV.
https://ria.ru/20210625/pozhar-1738529101.html
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353
60
Крупный лесной пожар в районе турецкого курорта Мармарис
По меньшей мере один пожарный погиб при тушении крупного лесного пожара в районе популярного турецкого курорта Мармарис, сообщило главное управление лесного хозяйства Турции.
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мармарис, турция, происшествия, в мире
В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек
14:55 27.06.2021 (обновлено: 15:31 27.06.2021)
 

Пожарный погиб при тушении крупного лесного пожара в районе турецкого курорта Мармарис

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АНКАРА, 27 июн - РИА Новости. По меньшей мере один пожарный погиб при тушении крупного лесного пожара в районе популярного турецкого курорта Мармарис, сообщило главное управление лесного хозяйства Турции.
"При тушении лесного пожара, который продолжается в районе Ичмелер Мармариса, погиб один из наших сотрудников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вспыхнувший утром в воскресенье лесной пожар быстро распространился на значительную площадь из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Пожарные пытаются взять его под контроль. В тушении возгорания участвуют 10 вертолетов и 40 пожарных машин.
Телеканал NTV транслирует видео из района стихийного бедствия. Огромные клубы дыма видны с пляжей Мармариса. По сообщению местных властей, предпринимаются всех необходимые меры для обеспечения безопасности туристов. Необходимости в их эвакуации пока нет.
Пожарным удалось взять под контроль крупный лесной пожар в районе популярного турецкого курорта Мармарис, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
"Нашим пожарным удалось взять под контроль лесной пожар в районе Ичмелер Мармариса, его тушение продолжается", - заявил Пакдемирли в эфире телеканала NTV.
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