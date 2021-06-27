https://ria.ru/20210627/pozhar-1738805860.html

В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек

В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек - РИА Новости, 27.06.2021

В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек

По меньшей мере один пожарный погиб при тушении крупного лесного пожара в районе популярного турецкого курорта Мармарис, сообщило главное управление лесного... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T14:55

2021-06-27T14:55

2021-06-27T15:31

мармарис

турция

происшествия

в мире

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АНКАРА, 27 июн - РИА Новости. По меньшей мере один пожарный погиб при тушении крупного лесного пожара в районе популярного турецкого курорта Мармарис, сообщило главное управление лесного хозяйства Турции.Отмечается, что вспыхнувший утром в воскресенье лесной пожар быстро распространился на значительную площадь из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Пожарные пытаются взять его под контроль. В тушении возгорания участвуют 10 вертолетов и 40 пожарных машин.Телеканал NTV транслирует видео из района стихийного бедствия. Огромные клубы дыма видны с пляжей Мармариса. По сообщению местных властей, предпринимаются всех необходимые меры для обеспечения безопасности туристов. Необходимости в их эвакуации пока нет.Пожарным удалось взять под контроль крупный лесной пожар в районе популярного турецкого курорта Мармарис, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли."Нашим пожарным удалось взять под контроль лесной пожар в районе Ичмелер Мармариса, его тушение продолжается", - заявил Пакдемирли в эфире телеканала NTV.

https://ria.ru/20210625/pozhar-1738529101.html

мармарис

турция

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Крупный лесной пожар в районе турецкого курорта Мармарис По меньшей мере один пожарный погиб при тушении крупного лесного пожара в районе популярного турецкого курорта Мармарис, сообщило главное управление лесного хозяйства Турции. 2021-06-27T14:55 true PT0M17S

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мармарис, турция, происшествия, в мире