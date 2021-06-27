https://ria.ru/20210627/pashinyan-1738800769.html

Партия Пашиняна получит 71 мандат в новом парламенте Армении

Партия Пашиняна получит 71 мандат в новом парламенте Армении - РИА Новости, 27.06.2021

Партия Пашиняна получит 71 мандат в новом парламенте Армении

Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна получит в новом парламенте Армении 71 мандат, блоки "Армения" и "Честь имею" бывших президентов... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T13:35

2021-06-27T13:35

2021-06-27T13:53

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 27 июн – РИА Новости. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна получит в новом парламенте Армении 71 мандат, блоки "Армения" и "Честь имею" бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна - 29 и семь мандатов соответственно, заявил в воскресенье на заседании Центризбиркома глава ЦИК Тигран Мукучян.По его словам, представители езидской, русской и курдской общин прошли в парламент по спискам партии "Гражданский договор", представитель ассирийской общины по спискам блока "Армения".В минувшее воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

https://ria.ru/20210622/armeniya-1737964804.html

армения

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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, армения, в мире