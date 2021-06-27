https://ria.ru/20210627/otkaz-1738799478.html

Земан раскритиковал лидеров ЕС за отказ от контактов с Путиным

Земан раскритиковал лидеров ЕС за отказ от контактов с Путиным - РИА Новости, 27.06.2021

Земан раскритиковал лидеров ЕС за отказ от контактов с Путиным

Глава США Джо Байден не боялся контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, этого не должны бояться и представители Евросоюза, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T13:19

2021-06-27T13:19

2021-06-27T13:19

россия

милош земан

евросоюз

джо байден

владимир путин

чехия

сша

в мире

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ПРАГА, 27 июн – РИА Новости. Глава США Джо Байден не боялся контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, этого не должны бояться и представители Евросоюза, заявил в воскресенье в интервью пражскому телеканалу CNN Prima NEWS президент Чехии Милош Земан."Люди должны общаться. Для меня это аксиома. Если они не общаются, то их можно подозревать в том, что они терпят комплекс неполноценности, поэтому и боятся контактов с другой стороной. Байден не боялся контактов с Путиным. Почему этого должны бояться представители Евросоюза? Кроме прочего, необходимо учитывать, что Россия является важным экономическим партнером", - сказал Земан, отвечая на вопрос о дальнейшем развитии отношений ЕС и, в частности, Чехии с Россией.

https://ria.ru/20210626/evrosoyuz-1738679432.html

россия

чехия

сша

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россия, милош земан, евросоюз, джо байден, владимир путин, чехия, сша, в мире