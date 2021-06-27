https://ria.ru/20210627/opasnost-1738780413.html

Россиян предупредили об опасности некоторых лекарств при простуде

Россиян предупредили об опасности некоторых лекарств при простуде - РИА Новости, 27.06.2021

Россиян предупредили об опасности некоторых лекарств при простуде

Прием иммуностимуляторов без консультации с врачом может привести к развитию аутоиммунных заболеваний. Об этом "Известиям" рассказали ведущие российские врачи. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T09:01

2021-06-27T09:01

2021-06-27T15:38

владимир болибок

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Прием иммуностимуляторов без консультации с врачом может привести к развитию аутоиммунных заболеваний. Об этом "Известиям" рассказали ведущие российские врачи. Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева призвала отказаться от приема этого вида препаратов до тех пор, пока вы не пройдете обследование. Как пояснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, действие таких препаратов направлено на усиление работы иммунной системы, поэтому их прием может быть небезопасен для некоторых категорий людей."Если у человека имеется аутоиммунное заболевание, то ему категорически противопоказаны любые иммуностимуляторы", — предостерег медик, подчеркнув, что в этом случае такие препараты будут лишь "подхлестывать" агрессию иммунной системы против собственной ткани. С мнением коллег согласилась главный научный сотрудник ФГБУ ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова МЧС России Наталья Калинина, по словам которой некоторые новообразования имеют рецепторы, которые могут отреагировать на прием иммуностимуляторов.Она также напомнила, что одни и те же клетки относятся как к иммунной, так и к кроветворной системам, поэтому такие лекарства могут вызвать развитие гематологических заболеваний.По мнению заведующего лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаила Костинова, любые медикаменты, действие которых направлено на стимулирование иммунитета, должны назначаться специалистом. Ранее завлабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов призвал в разгар пандемии принимать препараты для повышения врожденного иммунитета лишь людям из групп риска и только по назначению врача.

https://rsport.ria.ru/20210624/pechen-1738236830.html

https://ria.ru/20210618/preparat-1737584733.html

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владимир болибок, общество