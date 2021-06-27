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Россиян предупредили об опасности некоторых лекарств при простуде
Россиян предупредили об опасности некоторых лекарств при простуде - РИА Новости, 27.06.2021
Россиян предупредили об опасности некоторых лекарств при простуде
Прием иммуностимуляторов без консультации с врачом может привести к развитию аутоиммунных заболеваний. Об этом "Известиям" рассказали ведущие российские врачи. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T09:01
2021-06-27T15:38
владимир болибок
общество
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Прием иммуностимуляторов без консультации с врачом может привести к развитию аутоиммунных заболеваний. Об этом "Известиям" рассказали ведущие российские врачи. Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева призвала отказаться от приема этого вида препаратов до тех пор, пока вы не пройдете обследование. Как пояснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, действие таких препаратов направлено на усиление работы иммунной системы, поэтому их прием может быть небезопасен для некоторых категорий людей."Если у человека имеется аутоиммунное заболевание, то ему категорически противопоказаны любые иммуностимуляторы", — предостерег медик, подчеркнув, что в этом случае такие препараты будут лишь "подхлестывать" агрессию иммунной системы против собственной ткани. С мнением коллег согласилась главный научный сотрудник ФГБУ ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова МЧС России Наталья Калинина, по словам которой некоторые новообразования имеют рецепторы, которые могут отреагировать на прием иммуностимуляторов.Она также напомнила, что одни и те же клетки относятся как к иммунной, так и к кроветворной системам, поэтому такие лекарства могут вызвать развитие гематологических заболеваний.По мнению заведующего лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаила Костинова, любые медикаменты, действие которых направлено на стимулирование иммунитета, должны назначаться специалистом. Ранее завлабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов призвал в разгар пандемии принимать препараты для повышения врожденного иммунитета лишь людям из групп риска и только по назначению врача.
https://rsport.ria.ru/20210624/pechen-1738236830.html
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владимир болибок, общество
Россиян предупредили об опасности некоторых лекарств при простуде
09:01 27.06.2021 (обновлено: 15:38 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов

Врачи предупредили об опасности лекарств для усиления иммунитета при аутоиммунных заболеваниях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Прием иммуностимуляторов без консультации с врачом может привести к развитию аутоиммунных заболеваний. Об этом "Известиям" рассказали ведущие российские врачи.
Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева призвала отказаться от приема этого вида препаратов до тех пор, пока вы не пройдете обследование.

"Мы должны провести полную аналитику иммунной системы, чтобы понимать, какое звено нам нужно стимулировать и вообще нужно ли это делать", — отметила она.

Как пояснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, действие таких препаратов направлено на усиление работы иммунной системы, поэтому их прием может быть небезопасен для некоторых категорий людей.
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"Если у человека имеется аутоиммунное заболевание, то ему категорически противопоказаны любые иммуностимуляторы", — предостерег медик, подчеркнув, что в этом случае такие препараты будут лишь "подхлестывать" агрессию иммунной системы против собственной ткани.
С мнением коллег согласилась главный научный сотрудник ФГБУ ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова МЧС России Наталья Калинина, по словам которой некоторые новообразования имеют рецепторы, которые могут отреагировать на прием иммуностимуляторов.

"Необоснованное многоразовое назначение таких препаратов может привести к обратному эффекту — вызвать депрессию иммунитета <…> также может привести к нарушению иммунного ответа и появлению аутоспецифических клеток", — объяснила специалист.

Она также напомнила, что одни и те же клетки относятся как к иммунной, так и к кроветворной системам, поэтому такие лекарства могут вызвать развитие гематологических заболеваний.
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По мнению заведующего лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаила Костинова, любые медикаменты, действие которых направлено на стимулирование иммунитета, должны назначаться специалистом.

"Это должны делать врачи, которые понимают, а не просто умеют читать, и знают состояние пациента — неважно, он старый или молодой — и только тогда назначать такие препараты", — заключил он.

Ранее завлабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов призвал в разгар пандемии принимать препараты для повышения врожденного иммунитета лишь людям из групп риска и только по назначению врача.
 
Владимир БолибокОбщество
 
 
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