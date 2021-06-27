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Раскрыт провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России
Раскрыт провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России - РИА Новости, 27.06.2021
Раскрыт провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России
В Польше с 2013 по 2015 год активно разрабатывался и рекламировался танк-невидимка под названием PL-01. Об этом написал военный эксперт Питер Сичиу в статье для РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T15:32
2021-06-27T15:59
россия
т-14
армата
нато
m1 abrams
польша
в мире
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Польше с 2013 по 2015 год активно разрабатывался и рекламировался танк-невидимка под названием PL-01. Об этом написал военный эксперт Питер Сичиу в статье для портала 19FortyFive.По его мнению, боевая машина создавалась для обороны страны в случае военного вторжения России.Прототип был основан на шведском легком танке CV90120-T. Его профиль не слишком отличался от американского M-1 Abrams или немецкого Leopard 2. У PL-01 также были общие черты с российским Т-14 "Армата" и одновременно он был похож на израильскую "Меркаву".Отличительными особенностями польской невидимки, по словам американского эксперта, были беспилотная башня на дистанционном управлении, задний входной люк и отсек для перевозки солдат, а защищать машину должны несколько слоев модульной брони.Панцирь танка мог выдержать попадание бронебойным снарядом, взрыв мины или самодельного взрывного устройства. В качестве основного вооружения была разработана 120-миллиметровая пушка, способная стрелять всеми стандартными танковыми боеприпасами НАТО, а также запускать противотанковые управляемые ракеты. Также в качестве второстепенного вооружения мог быть установлен пулемет.Технология невидимки делала танк более трудным для обнаружения стандартными тепловыми датчиками. При этом машина была покрыта материалами, поглощающими радиоволны, добавил американский специалист.Созданием PL-01 занималась компания Obrum, однако, как уточняет Сичиу, в последние годы о проекте нет никаких новостей. Возможно, шутит журналист, идеальная стелс-технология танка заставила его полностью исчезнуть.
https://ria.ru/20210622/pro-1738088812.html
https://ria.ru/20210620/bespilotniki-1737744767.html
https://ria.ru/20210526/strana-1734329385.html
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60
россия, т-14, армата, нато, m1 abrams, польша, в мире
Раскрыт провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России
15:32 27.06.2021 (обновлено: 15:59 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие на базе в Ожише
Польские военнослужащие на базе в Ожише - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Военный эксперт Питер Сичиу рассказал о польском проекте по созданию стелс-танка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Польше с 2013 по 2015 год активно разрабатывался и рекламировался танк-невидимка под названием PL-01. Об этом написал военный эксперт Питер Сичиу в статье для портала 19FortyFive.
По его мнению, боевая машина создавалась для обороны страны в случае военного вторжения России.
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Прототип был основан на шведском легком танке CV90120-T. Его профиль не слишком отличался от американского M-1 Abrams или немецкого Leopard 2. У PL-01 также были общие черты с российским Т-14 "Армата" и одновременно он был похож на израильскую "Меркаву".
Отличительными особенностями польской невидимки, по словам американского эксперта, были беспилотная башня на дистанционном управлении, задний входной люк и отсек для перевозки солдат, а защищать машину должны несколько слоев модульной брони.
Панцирь танка мог выдержать попадание бронебойным снарядом, взрыв мины или самодельного взрывного устройства. В качестве основного вооружения была разработана 120-миллиметровая пушка, способная стрелять всеми стандартными танковыми боеприпасами НАТО, а также запускать противотанковые управляемые ракеты. Также в качестве второстепенного вооружения мог быть установлен пулемет.
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Технология невидимки делала танк более трудным для обнаружения стандартными тепловыми датчиками. При этом машина была покрыта материалами, поглощающими радиоволны, добавил американский специалист.
Созданием PL-01 занималась компания Obrum, однако, как уточняет Сичиу, в последние годы о проекте нет никаких новостей. Возможно, шутит журналист, идеальная стелс-технология танка заставила его полностью исчезнуть.
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