https://ria.ru/20210627/nepogoda-1738795423.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 27.06.2021

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

Москвичей просят быть внимательными на улице из-за прогнозируемой непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T12:30

2021-06-27T12:30

2021-06-27T12:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными на улице из-за прогнозируемой непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается гроза с дождем, возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду."Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, общество