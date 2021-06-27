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Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 27.06.2021
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичей просят быть внимательными на улице из-за прогнозируемой непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T12:30
2021-06-27T12:30
2021-06-27T12:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными на улице из-за прогнозируемой непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается гроза с дождем, возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду."Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, общество
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичей просят быть внимательными на улице из-за прогнозируемой непогоды