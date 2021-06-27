Путин отметил вклад инженеров в развитие научно-технической мысли
11:42 27.06.2021 (обновлено: 12:15 27.06.2021)
Путин: разработки инженеров стали серьезным вкладом в развитие научно-технической мысли
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Разработки российских инженеров стали серьёзным вкладом в развитие научно-технической мысли, укрепление значимого потенциала ключевых отраслей отечественной экономики и ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша страна по праву славится талантливыми инженерами, конструкторами, исследователями, рационализаторами производства. Их яркие открытия и разработки стали серьёзным вкладом в развитие научно-технической мысли, укрепление значимого потенциала ключевых отраслей отечественной экономики, ОПК", - сказал Путин в своем приветствии участникам X Международного молодёжного промышленного форума "Инженеры будущего – 2021".
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Он подчеркнул, что форум в Тульской области объединил молодых учёных, работников крупных компаний, предприятий и студентов вузов.
"Отрадно, что замечательные, проверенные временем трудовые традиции машиностроителей достойно продолжает нынешнее поколение специалистов", - добавил Путин.
Президент России убежден, что форум станет важным событием в календаре и предоставит возможность повысить профессиональные навыки, а также реализовать эффективные инженерные решения. По его словам, участников форума ждет насыщенная деловая и образовательная программы, дискуссии по профессиональным вопросам, встречи с представителями ведущих корпораций и известными общественными деятелями.
Он пожелал участникам форума удачи, успехов и незабываемых впечатлений.