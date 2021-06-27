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В МВД рассказали о задержании москвички, укусившей полицейского
В МВД рассказали о задержании москвички, укусившей полицейского - РИА Новости, 27.06.2021
В МВД рассказали о задержании москвички, укусившей полицейского
В полиции опровергли публикации об обмороке женщины, которую задержали за нарушение порядка в МФЦ и нападение на правоохранителя, сообщил сайт "МВД Медиа". РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T18:03
2021-06-27T18:35
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В полиции опровергли публикации об обмороке женщины, которую задержали за нарушение порядка в МФЦ и нападение на правоохранителя, сообщил сайт "МВД Медиа".В полиции добавили, что в соседнем дворе находилась 15-летняя дочь задержанной, девушку также отвезли в участок и затем передали отцу.Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что полиция жестко задержала посетительницу многофункциональном центра на улице Куусинена. В самом МФЦ РИА Новости пояснили, что инцидент произошел 25 июня. Сотрудники вызвали полицию из-за женщины, отказывавшейся надевать маску. В столичном главке МВД заявили, что женщина вела себя агрессивно, укусила полицейского и несколько раз ударила его по ноге.Силовики составили протоколы по статьям о "Нарушении требований режима повышенной готовности" и "Неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции".По факту инцидента продолжается проверка.
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россия, москва, происшествия
В МВД рассказали о задержании москвички, укусившей полицейского
18:03 27.06.2021 (обновлено: 18:35 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В МВД рассказали о задержании москвички, укусившей полицейского

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В полиции опровергли публикации об обмороке женщины, которую задержали за нарушение порядка в МФЦ и нападение на правоохранителя, сообщил сайт "МВД Медиа".
"Опубликованные в соцсетях утверждения, что женщина потеряла сознание в помещении МФЦ, на данный момент объективного подтверждения не нашли. В ходе общения с сотрудниками и по пути следования в отдел полиции задержанная на плохое самочувствие не жаловалась, сознание не теряла, а на предложение вызвать скорую помощь ответила отказом", — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что в соседнем дворе находилась 15-летняя дочь задержанной, девушку также отвезли в участок и затем передали отцу.
Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что полиция жестко задержала посетительницу многофункциональном центра на улице Куусинена. В самом МФЦ РИА Новости пояснили, что инцидент произошел 25 июня. Сотрудники вызвали полицию из-за женщины, отказывавшейся надевать маску. В столичном главке МВД заявили, что женщина вела себя агрессивно, укусила полицейского и несколько раз ударила его по ноге.
Силовики составили протоколы по статьям о "Нарушении требований режима повышенной готовности" и "Неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции".
По факту инцидента продолжается проверка.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 23:49
В Москве мужчина укусил полицейского
 
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