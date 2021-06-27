https://ria.ru/20210627/moskvichka-1738818024.html

В МВД рассказали о задержании москвички, укусившей полицейского

В МВД рассказали о задержании москвички, укусившей полицейского - РИА Новости, 27.06.2021

В МВД рассказали о задержании москвички, укусившей полицейского

В полиции опровергли публикации об обмороке женщины, которую задержали за нарушение порядка в МФЦ и нападение на правоохранителя, сообщил сайт "МВД Медиа". РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T18:03

2021-06-27T18:03

2021-06-27T18:35

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В полиции опровергли публикации об обмороке женщины, которую задержали за нарушение порядка в МФЦ и нападение на правоохранителя, сообщил сайт "МВД Медиа".В полиции добавили, что в соседнем дворе находилась 15-летняя дочь задержанной, девушку также отвезли в участок и затем передали отцу.Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что полиция жестко задержала посетительницу многофункциональном центра на улице Куусинена. В самом МФЦ РИА Новости пояснили, что инцидент произошел 25 июня. Сотрудники вызвали полицию из-за женщины, отказывавшейся надевать маску. В столичном главке МВД заявили, что женщина вела себя агрессивно, укусила полицейского и несколько раз ударила его по ноге.Силовики составили протоколы по статьям о "Нарушении требований режима повышенной готовности" и "Неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции".По факту инцидента продолжается проверка.

https://ria.ru/20210624/ukus-1738517156.html

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2021

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россия, москва, происшествия