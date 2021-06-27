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Строящийся участок Калининско-Солнцевской линии метро готов на четверть
Строящийся участок Калининско-Солнцевской линии метро готов на четверть - РИА Новости, 27.06.2021
Строящийся участок Калининско-Солнцевской линии метро готов на четверть
Участок продления Калининско-Солнцевской линии метро Москвы от станции "Рассказовка" до станции "Внуково" готов на 27%, сообщается на сайте мэра столицы Сергея... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T09:34
2021-06-27T09:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
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инфраструктура
андрей бочкарев
москва
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общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Участок продления Калининско-Солнцевской линии метро Москвы от станции "Рассказовка" до станции "Внуково" готов на 27%, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина."Общая готовность строящегося участка желтой ветки метро до аэропорта Внуково оценивается в 27%. В настоящее время идут монолитные работы на станциях участка: на станции "Внуково" работы находятся на начальном этапе, на станции "Пыхтино" — выполнены почти на 40%", — приводятся на сайте слова заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. Кроме того, с вводом в эксплуатацию нового участка улучшится транспортная доступность двух округов столицы — ТиНАО и ЗАО.На участке продления Калининско-Солнцевской линии метро специалисты возводят монолитные конструкции тоннеля между метромостом и стартовым котлованом на участке в сторону станции "Внуково". Кроме того, между станциями "Пыхтино" и "Рассказовка" продолжается проходка обоих перегонных тоннелей.
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тинао, инфраструктура, андрей бочкарев, москва, московский метрополитен, общество
Строящийся участок Калининско-Солнцевской линии метро готов на четверть
09:34 27.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСтанция "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена
Станция Рассказовка Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Участок продления Калининско-Солнцевской линии метро "Рассказовка" — "Внуково" готов на 27%

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Участок продления Калининско-Солнцевской линии метро Москвы от станции "Рассказовка" до станции "Внуково" готов на 27%, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
"Общая готовность строящегося участка желтой ветки метро до аэропорта Внуково оценивается в 27%. В настоящее время идут монолитные работы на станциях участка: на станции "Внуково" работы находятся на начальном этапе, на станции "Пыхтино" — выполнены почти на 40%", — приводятся на сайте слова заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. Кроме того, с вводом в эксплуатацию нового участка улучшится транспортная доступность двух округов столицы — ТиНАО и ЗАО.
На участке продления Калининско-Солнцевской линии метро специалисты возводят монолитные конструкции тоннеля между метромостом и стартовым котлованом на участке в сторону станции "Внуково". Кроме того, между станциями "Пыхтино" и "Рассказовка" продолжается проходка обоих перегонных тоннелей.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниТиНАОИнфраструктураАндрей БочкаревМоскваМосковский метрополитенОбщество
 
 
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