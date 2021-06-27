В Липецкой области арестовали фигуранта дела о гибели подростков
14:23 27.06.2021 (обновлено: 16:02 27.06.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
В Липецкой области арестовали фигуранта дела о гибели подростков на железной дороге
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в создании "групп смерти" фигуранта дела о гибели трех подростков в Липецкой области, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Арестованному 19 лет, он житель Ессентуков.
"В ближайшее время он будет этапирован в столицу для проведения комплекса следственных действий, в том числе для проведения психолого-психиатрической экспертизы", — добавила Марковская.
Две недели назад в Долгоруковском районе на железнодорожном переезде погибла 15-летняя школьница. Перед смертью девочка записала видео, где рассказала о "группе смерти". После этого с разницей в несколько дней на этом месте погибли 16-летний знакомый девушки и ее одноклассница.
СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц и задержал 19-летнего подозреваемого.
Установлено, что молодой человек создал в одном из мессенджеров ряд групп, участники которых проходили различные испытания. Выполняя задания, они "попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций".
В регионе идут следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с участием представителей власти, сотрудников прокуратуры, МВД и ФСБ, родителей и психологов.
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