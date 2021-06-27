https://ria.ru/20210627/lipetsk-1738803343.html

В Липецкой области арестовали фигуранта дела о гибели подростков

В Липецкой области арестовали фигуранта дела о гибели подростков - РИА Новости, 27.06.2021

В Липецкой области арестовали фигуранта дела о гибели подростков

Суд арестовал подозреваемого в создании "групп смерти" фигуранта дела о гибели трех подростков в Липецкой области, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T14:23

2021-06-27T14:23

2021-06-27T16:02

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

липецкая область

ессентуки

происшествия

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в создании "групп смерти" фигуранта дела о гибели трех подростков в Липецкой области, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.Арестованному 19 лет, он житель Ессентуков. Две недели назад в Долгоруковском районе на железнодорожном переезде погибла 15-летняя школьница. Перед смертью девочка записала видео, где рассказала о "группе смерти". После этого с разницей в несколько дней на этом месте погибли 16-летний знакомый девушки и ее одноклассница.СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц и задержал 19-летнего подозреваемого.Установлено, что молодой человек создал в одном из мессенджеров ряд групп, участники которых проходили различные испытания. Выполняя задания, они "попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций".В регионе идут следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с участием представителей власти, сотрудников прокуратуры, МВД и ФСБ, родителей и психологов.

https://ria.ru/20210625/odnoklassnitsa-1738559844.html

https://ria.ru/20210619/stavropole-1737689593.html

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липецкая область

ессентуки

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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), липецкая область, ессентуки, происшествия