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В Москве за сутки зафиксировали 114 смертей от коронавируса
В Москве за сутки зафиксировали 114 смертей от коронавируса - РИА Новости, 27.06.2021
В Москве за сутки зафиксировали 114 смертей от коронавируса
В Москве за сутки скончались 114 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T14:37
2021-06-27T14:37
2021-06-27T15:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 114 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 96 летальных исходах.Всего в России за минувший день умерли 599 человек с COVID-19, а с начала пандемии — 133 282.Кроме того, за прошедший день в Москве зарегистрировали 6723 заразившихся коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1761 человека. На ИВЛ находится 731 пациент. Еще 4018 жителей города выздоровели после прохождения лечения.За минувшие сутки число выявленных в России случаев COVID-19 выросло на 20 538 человек, а накануне — 21665.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки зафиксировали 114 смертей от коронавируса
14:37 27.06.2021 (обновлено: 15:46 27.06.2021)
В Москве впервые зафиксировали более ста смертей от COVID-19 за сутки