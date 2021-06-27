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В Москве за сутки зафиксировали 114 смертей от коронавируса

В Москве за сутки зафиксировали 114 смертей от коронавируса - РИА Новости, 27.06.2021

В Москве за сутки зафиксировали 114 смертей от коронавируса

В Москве за сутки скончались 114 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T14:37

2021-06-27T14:37

2021-06-27T15:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 114 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 96 летальных исходах.Всего в России за минувший день умерли 599 человек с COVID-19, а с начала пандемии — 133 282.Кроме того, за прошедший день в Москве зарегистрировали 6723 заразившихся коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1761 человека. На ИВЛ находится 731 пациент. Еще 4018 жителей города выздоровели после прохождения лечения.За минувшие сутки число выявленных в России случаев COVID-19 выросло на 20 538 человек, а накануне — 21665.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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