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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210627/koronavirus-1738804811.html
В Москве за сутки зафиксировали 114 смертей от коронавируса
В Москве за сутки зафиксировали 114 смертей от коронавируса - РИА Новости, 27.06.2021
В Москве за сутки зафиксировали 114 смертей от коронавируса
В Москве за сутки скончались 114 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T14:37
2021-06-27T15:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 114 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 96 летальных исходах.Всего в России за минувший день умерли 599 человек с COVID-19, а с начала пандемии — 133 282.Кроме того, за прошедший день в Москве зарегистрировали 6723 заразившихся коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1761 человека. На ИВЛ находится 731 пациент. Еще 4018 жителей города выздоровели после прохождения лечения.За минувшие сутки число выявленных в России случаев COVID-19 выросло на 20 538 человек, а накануне — 21665.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки зафиксировали 114 смертей от коронавируса
14:37 27.06.2021 (обновлено: 15:46 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве
Медик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Москве впервые зафиксировали более ста смертей от COVID-19 за сутки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 114 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 96 летальных исходах.
Всего в России за минувший день умерли 599 человек с COVID-19, а с начала пандемии — 133 282.
Кроме того, за прошедший день в Москве зарегистрировали 6723 заразившихся коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1761 человека. На ИВЛ находится 731 пациент. Еще 4018 жителей города выздоровели после прохождения лечения.
За минувшие сутки число выявленных в России случаев COVID-19 выросло на 20 538 человек, а накануне — 21665.
 
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