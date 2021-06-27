Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210627/koronavirus-1738792484.html
В Москве за сутки госпитализировали 1761 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1761 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1761 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализирован 1 761 человек с коронавирусом, на ИВЛ находится 731 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T11:44
2021-06-27T11:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729083576_80:0:3076:1685_1920x0_80_0_0_dce0120af00d08a2aefa6e7e730433a8.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 1 761 человек с коронавирусом, на ИВЛ находится 731 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 6 723 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1 761 человек. На ИВЛ находится 731 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 4 018 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 143 858. Также сообщается, что в столице скончались 114 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210324/mutatsiya-1602610953.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729083576_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_8b4af435932c13a917579f3face0cde2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1761 человека с COVID-19
11:44 27.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Москве за сутки госпитализировали 1761 человека с COVID-19, на ИВЛ находится 731 пациент

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 1 761 человек с коронавирусом, на ИВЛ находится 731 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 6 723 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1 761 человек. На ИВЛ находится 731 человек",- говорится в сообщении.
Медицинские работники во время тестирования на коронавирус (COVID-19) в Ахмедабаде, Индия - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 12:11Распространение коронавируса
Индийские медики впервые выявили двойную мутацию коронавируса
Отмечается, что в городе выздоровели ещё 4 018 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 143 858. Также сообщается, что в столице скончались 114 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38В Киеве ограбили сотрудницу посольства США
16:30В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными
16:21В Казани произошла массовая драка
16:14МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
16:12Китай опубликовал видео посадки экспедиции на Марс
16:07В Москве установлен новый температурный рекорд
16:03В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ об абортах
16:00Захарова оценила публикации британских СМИ об инциденте с эсминцем
15:56Земан объяснил, почему не верит лишь в одну версию взрывов во Врбетице
15:44Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации
15:32Раскрыт провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России
15:31Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России
15:29Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка
15:28В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
15:20Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник
14:55В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек
14:51Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы
14:51Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze
14:45Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
14:34В Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca
Лента новостейМолния