https://ria.ru/20210627/koronavirus-1738792484.html

В Москве за сутки госпитализировали 1761 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1761 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1761 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализирован 1 761 человек с коронавирусом, на ИВЛ находится 731 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T11:44

2021-06-27T11:44

2021-06-27T11:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 1 761 человек с коронавирусом, на ИВЛ находится 731 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 6 723 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1 761 человек. На ИВЛ находится 731 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 4 018 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 143 858. Также сообщается, что в столице скончались 114 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210324/mutatsiya-1602610953.html

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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество