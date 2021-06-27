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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210627/koronavirus-1738790529.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - в Северной Осетии - 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T11:18
2021-06-27T11:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
республика адыгея
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - в Северной Осетии - 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания - 0,09%, 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,1%, 3. Республика Адыгея - 0,11%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, республика адыгея, общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:18 27.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - в Северной Осетии - 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания - 0,09%, 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,1%, 3. Республика Адыгея - 0,11%", - говорится в сообщении.
 
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