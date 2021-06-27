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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - в Северной Осетии - 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T11:18

2021-06-27T11:18

2021-06-27T11:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

республика адыгея

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - в Северной Осетии - 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания - 0,09%, 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,1%, 3. Республика Адыгея - 0,11%", - говорится в сообщении.

россия

республика адыгея

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, республика адыгея, общество