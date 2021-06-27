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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210627/koronavirus-1738790286.html
В России выявили 20 538 новых случаев COVID-19
В России выявили 20 538 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2021
В России выявили 20 538 новых случаев COVID-19
Число выявленных за сутки в России случаев COVID-19 выросло на 20 538 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T11:18
2021-06-27T13:46
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Число выявленных за сутки в России случаев COVID-19 выросло на 20 538 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне прирост составил 21 665 новых случаев заболевания. Умерли 599 человек. За весь период — 133 282 человека.В частности, в Москве за сутки жертвами COVID-19 стали 114 человек, в Санкт-Петербурге — 106, в Нижегородской области — 24.Наименьший прирост за сутки отмечен в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии и Адыгее.Наибольший — в Москве (6723 случая), Московской области — 2608 и Санкт-Петербурге — 1298 .За все время в стране зарегистрировано 5 451 291 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
В России выявили 20 538 новых случаев COVID-19
11:18 27.06.2021 (обновлено: 13:46 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В России выявили 20 538 случаев COVID-19 за сутки

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Число выявленных за сутки в России случаев COVID-19 выросло на 20 538 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне прирост составил 21 665 новых случаев заболевания. Умерли 599 человек. За весь период — 133 282 человека.
В частности, в Москве за сутки жертвами COVID-19 стали 114 человек, в Санкт-Петербурге — 106, в Нижегородской области — 24.
Наименьший прирост за сутки отмечен в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии и Адыгее.
Наибольший — в Москве (6723 случая), Московской области — 2608 и Санкт-Петербурге — 1298 .
За все время в стране зарегистрировано 5 451 291 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.
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