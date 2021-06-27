https://ria.ru/20210627/koronavirus-1738790286.html

В России выявили 20 538 новых случаев COVID-19

В России выявили 20 538 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2021

В России выявили 20 538 новых случаев COVID-19

Число выявленных за сутки в России случаев COVID-19 выросло на 20 538 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T11:18

2021-06-27T11:18

2021-06-27T13:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Число выявленных за сутки в России случаев COVID-19 выросло на 20 538 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне прирост составил 21 665 новых случаев заболевания. Умерли 599 человек. За весь период — 133 282 человека.В частности, в Москве за сутки жертвами COVID-19 стали 114 человек, в Санкт-Петербурге — 106, в Нижегородской области — 24.Наименьший прирост за сутки отмечен в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии и Адыгее.Наибольший — в Москве (6723 случая), Московской области — 2608 и Санкт-Петербурге — 1298 .За все время в стране зарегистрировано 5 451 291 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.

https://ria.ru/20210625/deltaplyus-1738476209.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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