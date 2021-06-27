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Вредные Советы. Чему китайских коммунистов научил развал СССР
Вредные Советы. Чему китайских коммунистов научил развал СССР - РИА Новости, 27.06.2021
Вредные Советы. Чему китайских коммунистов научил развал СССР
Если бы не Октябрьская революция в России, то в Китае, возможно, не появилась бы Компартия, которая управляет страной уже более 70 лет. Если бы не развал СССР,... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T08:00
2021-06-27T08:03
россия
мао цзэдун
си цзиньпин
политбюро цк кпк
кпсс
иосиф сталин (джугашвили)
михаил горбачев
коммунистическая партия китая
шанхай
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. Если бы не Октябрьская революция в России, то в Китае, возможно, не появилась бы Компартия, которая управляет страной уже более 70 лет. Если бы не развал СССР, вероятно, КНР не отмечала бы сегодня достижение столетних целей. Советские коммунисты стали для китайских и старшим братом, и примером для подражания, и вероломным ревизионистом. За их крахом в Пекине следили внимательно и делали выводы. Как развал Союза помог КПК дожить до ста лет — разбиралось РИА Новости.Советы в помощьНачало XX века в Китае, как и во многих государствах, было турбулентным. В 1911-м империю сотрясла Синьхайская революция, и родилась республика. Однако новое правительство националистов никак не могло объединить страну. В Китае начался хаос, вошедший в историю как "эпоха милитаристов". Молодежь вдохновилась известиями об Октябрьской революции в соседней России, интеллектуалы стремились больше узнать о социализме и всеобщем равенстве. В мае 1919-го в Пекине прошли демонстрации, известные как "Движение четвертого мая". В крупных городах появлялись кружки юных марксистов — организовать неформальную сеть помогли советники из Коммунистического интернационала. Первая группа Коминтерна приехала в Китай в начале 1920-го, а спустя полтора года в Шанхае состоялся и первый съезд Коммунистической партии — правда, нелегальный. В следующие три десятилетия шла борьба за власть. После Второй мировой внешняя угроза — японские захватчики — исчезла, началась гражданская распря между Гоминьданом и КПК. И в 1949-м предводитель коммунистов Мао Цзэдун объявил о создании Китайской Народной Республики. Новые вызовыНесмотря на то что Компартия появилась и выжила во многом благодаря помощи СССР, после смерти Иосифа Сталина отношения между соседями ухудшились. Мао Цзэдун обвинил советское руководство в ревизионизме, а на родине запустил несколько провальных кампаний. Большой скачок закончился гуманитарной катастрофой и гибелью десятков миллионов людей. Далее последовала культурная революция, уничтожавшая интеллигенцию, ученых, преподавателей, врачей. Затишье наступило только со смертью Мао в 1976-м. К власти пришло второе поколение лидеров во главе с архитектором китайской перестройки Дэн Сяопином, который и сам пострадал во время культурной революции. С конца 1970-х стартовала политика реформ и открытости. Власти "переходили реку, ощупывая камни", разгорались споры между сторонниками либерального и консервативного курсов. В конце 1980-х отношения между Пекином и Москвой потеплели. Китайская молодежь интересовалось перестройкой, а эксперименты властей республики привели к тому, что в 1989-м студенты, рабочие, простые жители столицы и других городов вышли на улицы. Сидячую забастовку на Тяньаньмэнь — главной площади страны — приурочили к визиту в Пекин Михаила Горбачева.В итоге протесты закончились кровавым разгоном, точное количество жертв неизвестно до сих пор. На советскую делегацию, судя по воспоминаниям ее членов, это произвело неизгладимое и далеко не самое приятное впечатление. Китайские власти "потеряли лицо". И хотя событие нанесло ощутимый удар по их репутации на мировой арене, в самой стране об инциденте официально предпочли забыть. Тогда ни те, ни другие не могли представить, что через полтора года СССР прекратит существование. Для Компартии Китая тяньаньмэньский кризис и развал Советов с его социальными волнениями и парадом суверенитетов стали важным уроком, во многом предопределившим дальнейшее развитие КПК. Урок КПССХотя официально на события 1991-го в Пекине отреагировали сдержанно, политическая элита и ученые сделали однозначный вывод: перестройка привела к катастрофе. Михаила Горбачева большинство называет главным, хотя и не единственным, виновником краха СССР и КПСС, считает Иван Зуенко, научный сотрудник Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Дальневосточного отделения РАН. На протяжении уже тридцати лет китайцы скрупулезно изучают и анализируют распад огромной державы — в первую очередь чтобы не допустить подобного сценария на родине."Спорят, что было первично. Кризис правящей партии порожден общим социально-экономическим упадком СССР или же деградация КПСС, отказавшейся от верности марксизму, вылилась в трансформацию всей социалистической системы и в итоге разрушила государство", — поясняет Зуенко. Среди роковых ошибок, которые выделяют китайские аналитики, — ослабление партии из-за разделения партийной и государственной бюрократии, коррупция, сепаратизм на окраинах. Ученые отмечают нежелание Михаила Горбачева копировать "китайскую модель". "Обиженно констатируют: запуская перестройку, он мог бы воспользоваться полезным опытом, но намеренно игнорировал Китай", — подчеркивает эксперт. Все для массК концу первого десятилетия XXI века КНР все же столкнулась с похожими проблемами — повсеместное мздоимство, неэффективные госпредприятия, идеологический кризис, сепаратистские настроения. В преддверии прихода к власти Си Цзиньпина в 2012-м в Китае вернулись к обсуждению дальнейшего развития страны, указывает Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ."Мнения не совпадали в основном по поводу того, куда двигаться. То ли по пути западных развитых стран, то ли, наоборот, в сторону левых ценностей. Это приводило чуть ли не к открытой полемике, появилось ощущение качающейся лодки", — поясняет он. В ранних выступлениях на посту председателя Си Цзиньпин обращался к советскому опыту. Причем отмечал: когда страна разваливалась, никто не встал на ее защиту. Непопулярность позднесоветской элиты нужно воспринимать как урок — Компартия Китая такого допустить не должна. "Си пришел с миссией предотвратить этот процесс. В КНР тоже считали, что страна утрачивает ценности и принципы КПК, их сменяет материализм, гедонизм, желание больше заработать в кратчайшее время. Говорили, что изнанкой бурного развития стало расслоение между бедными и богатыми, городом и деревней, регионами", — отмечает Карнеев. Поэтому, добавляет он, в последние годы в КНР развернулись к коммунистическим ценностям. Повсюду красные транспаранты с лозунгами "Не забывать о первоначальных принципах", "Вспомнить о красных генах". С регулярностью в газетах публикуют репортажи об инспекционных поездках Си Цзиньпина и других руководителей по трудным регионам. Глава государства даже возил всех членов Политбюро в музей первого съезда КПК, где они повторили клятву, которую дают при вступлении в партию. "Это целая система мер, направленная на возвращение доверия масс", — добавляет эксперт. При этом есть тренд на соединение героики, которой пропитана история КПК, и наследия китайской старины. Согласно конфуцианской морали только тот, кто знает, что такое нравственность, имеет право на власть. Поэтому нынешняя Компартия, пусть и не хочет возвращаться к самым ярким коммунистическим идеям прошлого века, крепко держится за "красные корни". И все же нельзя говорить, что советский опыт — главное, что повлияло на современный курс КПК. В определенной степени это пример того, как проводить реформы не надо. Для Китая крах Союза — урок, а политика перестройки — своеобразный сборник "вредных советов".
https://ria.ru/20210615/blizhniyvostok-1736513486.html
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россия, мао цзэдун, си цзиньпин, политбюро цк кпк, кпсс, иосиф сталин (джугашвили), михаил горбачев, коммунистическая партия китая, шанхай, коминтерн, в мире

Вредные Советы. Чему китайских коммунистов научил развал СССР

08:00 27.06.2021 (обновлено: 08:03 27.06.2021)
 
© AFP 2021 / Hector Retamal Люди рядом с памятником серпу и молоту в Нанниване, провинция Шэньси
Люди рядом с памятником серпу и молоту в Нанниване, провинция Шэньси - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© AFP 2021 / Hector Retamal
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. Если бы не Октябрьская революция в России, то в Китае, возможно, не появилась бы Компартия, которая управляет страной уже более 70 лет. Если бы не развал СССР, вероятно, КНР не отмечала бы сегодня достижение столетних целей. Советские коммунисты стали для китайских и старшим братом, и примером для подражания, и вероломным ревизионистом. За их крахом в Пекине следили внимательно и делали выводы. Как развал Союза помог КПК дожить до ста лет — разбиралось РИА Новости.

Советы в помощь

Начало XX века в Китае, как и во многих государствах, было турбулентным. В 1911-м империю сотрясла Синьхайская революция, и родилась республика. Однако новое правительство националистов никак не могло объединить страну.
В Китае начался хаос, вошедший в историю как "эпоха милитаристов". Молодежь вдохновилась известиями об Октябрьской революции в соседней России, интеллектуалы стремились больше узнать о социализме и всеобщем равенстве. В мае 1919-го в Пекине прошли демонстрации, известные как "Движение четвертого мая".
В крупных городах появлялись кружки юных марксистов — организовать неформальную сеть помогли советники из Коммунистического интернационала. Первая группа Коминтерна приехала в Китай в начале 1920-го, а спустя полтора года в Шанхае состоялся и первый съезд Коммунистической партии — правда, нелегальный.
© AP PhotoМао Цзэдун, 21 февраля 1952 года
Мао Цзэдун, 21 февраля 1952 года - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© AP Photo
Мао Цзэдун, 21 февраля 1952 года
В следующие три десятилетия шла борьба за власть. После Второй мировой внешняя угроза — японские захватчики — исчезла, началась гражданская распря между Гоминьданом и КПК. И в 1949-м предводитель коммунистов Мао Цзэдун объявил о создании Китайской Народной Республики.

Новые вызовы

Несмотря на то что Компартия появилась и выжила во многом благодаря помощи СССР, после смерти Иосифа Сталина отношения между соседями ухудшились. Мао Цзэдун обвинил советское руководство в ревизионизме, а на родине запустил несколько провальных кампаний. Большой скачок закончился гуманитарной катастрофой и гибелью десятков миллионов людей. Далее последовала культурная революция, уничтожавшая интеллигенцию, ученых, преподавателей, врачей. Затишье наступило только со смертью Мао в 1976-м.
К власти пришло второе поколение лидеров во главе с архитектором китайской перестройки Дэн Сяопином, который и сам пострадал во время культурной революции. С конца 1970-х стартовала политика реформ и открытости. Власти "переходили реку, ощупывая камни", разгорались споры между сторонниками либерального и консервативного курсов.
В конце 1980-х отношения между Пекином и Москвой потеплели. Китайская молодежь интересовалось перестройкой, а эксперименты властей республики привели к тому, что в 1989-м студенты, рабочие, простые жители столицы и других городов вышли на улицы. Сидячую забастовку на Тяньаньмэнь — главной площади страны — приурочили к визиту в Пекин Михаила Горбачева.
© AP Photo / S. MikamiСтуденческие демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Студенческие демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© AP Photo / S. Mikami
Студенческие демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине
В итоге протесты закончились кровавым разгоном, точное количество жертв неизвестно до сих пор. На советскую делегацию, судя по воспоминаниям ее членов, это произвело неизгладимое и далеко не самое приятное впечатление. Китайские власти "потеряли лицо". И хотя событие нанесло ощутимый удар по их репутации на мировой арене, в самой стране об инциденте официально предпочли забыть.
Тогда ни те, ни другие не могли представить, что через полтора года СССР прекратит существование. Для Компартии Китая тяньаньмэньский кризис и развал Советов с его социальными волнениями и парадом суверенитетов стали важным уроком, во многом предопределившим дальнейшее развитие КПК.

Урок КПСС

Хотя официально на события 1991-го в Пекине отреагировали сдержанно, политическая элита и ученые сделали однозначный вывод: перестройка привела к катастрофе. Михаила Горбачева большинство называет главным, хотя и не единственным, виновником краха СССР и КПСС, считает Иван Зуенко, научный сотрудник Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Дальневосточного отделения РАН.
На протяжении уже тридцати лет китайцы скрупулезно изучают и анализируют распад огромной державы — в первую очередь чтобы не допустить подобного сценария на родине.
"Спорят, что было первично. Кризис правящей партии порожден общим социально-экономическим упадком СССР или же деградация КПСС, отказавшейся от верности марксизму, вылилась в трансформацию всей социалистической системы и в итоге разрушила государство", — поясняет Зуенко.
Среди роковых ошибок, которые выделяют китайские аналитики, — ослабление партии из-за разделения партийной и государственной бюрократии, коррупция, сепаратизм на окраинах. Ученые отмечают нежелание Михаила Горбачева копировать "китайскую модель". "Обиженно констатируют: запуская перестройку, он мог бы воспользоваться полезным опытом, но намеренно игнорировал Китай", — подчеркивает эксперт.
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Все для масс

К концу первого десятилетия XXI века КНР все же столкнулась с похожими проблемами — повсеместное мздоимство, неэффективные госпредприятия, идеологический кризис, сепаратистские настроения. В преддверии прихода к власти Си Цзиньпина в 2012-м в Китае вернулись к обсуждению дальнейшего развития страны, указывает Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.
"Мнения не совпадали в основном по поводу того, куда двигаться. То ли по пути западных развитых стран, то ли, наоборот, в сторону левых ценностей. Это приводило чуть ли не к открытой полемике, появилось ощущение качающейся лодки", — поясняет он.
В ранних выступлениях на посту председателя Си Цзиньпин обращался к советскому опыту. Причем отмечал: когда страна разваливалась, никто не встал на ее защиту. Непопулярность позднесоветской элиты нужно воспринимать как урок — Компартия Китая такого допустить не должна.
"Си пришел с миссией предотвратить этот процесс. В КНР тоже считали, что страна утрачивает ценности и принципы КПК, их сменяет материализм, гедонизм, желание больше заработать в кратчайшее время. Говорили, что изнанкой бурного развития стало расслоение между бедными и богатыми, городом и деревней, регионами", — отмечает Карнеев.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев беседует с Председателем Военного Совета ЦК КПК Дэн Сяопином (справа) во время официального визита в КНР. 1989 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев беседует с Председателем Военного Совета ЦК КПК Дэн Сяопином (справа) во время официального визита в КНР. 1989 год - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев беседует с Председателем Военного Совета ЦК КПК Дэн Сяопином (справа) во время официального визита в КНР. 1989 год
Поэтому, добавляет он, в последние годы в КНР развернулись к коммунистическим ценностям. Повсюду красные транспаранты с лозунгами "Не забывать о первоначальных принципах", "Вспомнить о красных генах". С регулярностью в газетах публикуют репортажи об инспекционных поездках Си Цзиньпина и других руководителей по трудным регионам. Глава государства даже возил всех членов Политбюро в музей первого съезда КПК, где они повторили клятву, которую дают при вступлении в партию.
"Это целая система мер, направленная на возвращение доверия масс", — добавляет эксперт. При этом есть тренд на соединение героики, которой пропитана история КПК, и наследия китайской старины. Согласно конфуцианской морали только тот, кто знает, что такое нравственность, имеет право на власть. Поэтому нынешняя Компартия, пусть и не хочет возвращаться к самым ярким коммунистическим идеям прошлого века, крепко держится за "красные корни".
И все же нельзя говорить, что советский опыт — главное, что повлияло на современный курс КПК. В определенной степени это пример того, как проводить реформы не надо. Для Китая крах Союза — урок, а политика перестройки — своеобразный сборник "вредных советов".
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