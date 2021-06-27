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Греция обязала въезжающих россиян сдавать тест на COVID-19 на границе
Греция обязала въезжающих россиян сдавать тест на COVID-19 на границе - РИА Новости, 27.06.2021
Греция обязала въезжающих россиян сдавать тест на COVID-19 на границе
Власти Греции изменили правила въезда в страну для российских туристов, теперь им необходимо будет сдать тест на коронавирус прямо на границе. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T18:45
2021-06-27T18:45
2021-06-27T22:24
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АФИНЫ, 27 июн — РИА Новости. Власти Греции изменили правила въезда в страну для российских туристов, теперь им необходимо будет сдать тест на коронавирус прямо на границе. Решение опубликовала официальная газета правительства. Новые правила вступят в силу в 06:00 30 июня. Накануне Греция продлила до 3 июля правила въезда для иностранцев, но уже сегодня в них внесли изменения, касающиеся только граждан России. В документе говорится: "Постоянные жители Российской Федерации въезжают в страну при соблюдении следующих условий:Новые правила распространяется на россиян от двенадцати лет.С 14 мая Греция открыла границы для туристов из ЕС, а также 26 других стран, включая Россию. Путешественники за день до прибытия должны заполнить электронную форму Passenger Locator Form, указав свои контактные данные в Греции. После этого они получают электронное подтверждение, которое является необходимым документом туриста.
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россия, новости - туризм, коронавирус covid-19, греция
Греция обязала въезжающих россиян сдавать тест на COVID-19 на границе
18:45 27.06.2021 (обновлено: 22:24 27.06.2021)
Власти Греции обязали всех въезжающих в страну россиян проходить тест на коронавирус на границе
АФИНЫ, 27 июн — РИА Новости.
Власти Греции
изменили правила въезда в страну для российских туристов, теперь им необходимо будет сдать тест на коронавирус прямо на границе.
Решение опубликовала официальная газета правительства.
Новые правила вступят в силу в 06:00 30 июня.
Накануне Греция продлила до 3 июля правила въезда для иностранцев, но уже сегодня в них внесли изменения, касающиеся только граждан России
.
В документе говорится: "Постоянные жители Российской Федерации въезжают в страну при соблюдении следующих условий:
—им поставлен отрицательный результат лабораторного исследования с помощью ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса (экспресс-тест COVID);
—они диагностированы отрицательно в ходе обязательного лабораторного теста с помощью ПЦР или с использованием экспресс-теста на антиген коронавируса COVID-19 в точках въезда с пребыванием в зоне контроля до выдачи результата проверки и с обязательным временным ограничением в случае положительного результата".
Новые правила распространяется на россиян от двенадцати лет.
С 14 мая Греция открыла границы для туристов из ЕС, а также 26 других стран, включая Россию. Путешественники за день до прибытия должны заполнить электронную форму Passenger Locator Form, указав свои контактные данные в Греции. После этого они получают электронное подтверждение, которое является необходимым документом туриста.