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Греция обязала въезжающих россиян сдавать тест на COVID-19 на границе

Греция обязала въезжающих россиян сдавать тест на COVID-19 на границе - РИА Новости, 27.06.2021

Греция обязала въезжающих россиян сдавать тест на COVID-19 на границе

Власти Греции изменили правила въезда в страну для российских туристов, теперь им необходимо будет сдать тест на коронавирус прямо на границе. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T18:45

2021-06-27T18:45

2021-06-27T22:24

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АФИНЫ, 27 июн — РИА Новости. Власти Греции изменили правила въезда в страну для российских туристов, теперь им необходимо будет сдать тест на коронавирус прямо на границе. Решение опубликовала официальная газета правительства. Новые правила вступят в силу в 06:00 30 июня. Накануне Греция продлила до 3 июля правила въезда для иностранцев, но уже сегодня в них внесли изменения, касающиеся только граждан России. В документе говорится: "Постоянные жители Российской Федерации въезжают в страну при соблюдении следующих условий:Новые правила распространяется на россиян от двенадцати лет.С 14 мая Греция открыла границы для туристов из ЕС, а также 26 других стран, включая Россию. Путешественники за день до прибытия должны заполнить электронную форму Passenger Locator Form, указав свои контактные данные в Греции. После этого они получают электронное подтверждение, которое является необходимым документом туриста.

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2021

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россия, новости - туризм, коронавирус covid-19, греция